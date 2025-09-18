WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Sicredi
Mercado Balestrin
Tarzan
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Folha Popular
Sala
Ipiranga
Rádio Municipal
Meganet
APPATA
Seco
Sicoob
F&J Santos
Niederle
Unimed
Império
Ponto Grill
Câmara

Comissão aprova regras para exercícios simulados entre pessoas traumatizadas por desastre

Texto segue em análise. Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pelos deputados e pelos senadores

18/09/2025 08h55
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4906/23, que estabelece a adoção de procedimentos específicos para exercícios simulados periódicos em áreas onde moram pessoas traumatizadas por desastres. Os detalhes dessas regras serão definidos em regulamento posterior.

Apresentado pelo deputado Pedro Aihara (PRD-MG) a proposta modifica a Lei que criou a Política Nacional de Segurança de Barragens . O Plano de Ação de Emergência (PAE), que faz parte dessa política, exige a realização de exercícios simulados periódicos.

O argumento do autor é que situações traumáticas podem ser evitadas ou minimizadas nesses exercícios se adotadas medidas que levem em conta o sofrimento das vítimas.

O relator, deputado Diego Andrade (PSD-MG), recomendou a aprovação do projeto e a comissão concordou. Ele observou que as simulações, especialmente com o uso de sirenes, podem violar o princípio da dignidade da pessoa humana se não levarem em conta o trauma das vítimas.

“A proposição busca assegurar que as simulações, indispensáveis à prevenção de acidentes e à preparação das comunidades, sejam conduzidas com respeito à condição emocional e psicológica das comunidades já afetadas por tragédias anteriores, como os rompimentos das barragens do Fundão em Mariana e do Córrego do Feijão em Brumadinho, em Minas Gerais”, afirmou o relator.

Tramitação
 A proposta ainda será analisada em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pelos deputados e pelos senadores.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova sustar regras do Garantia-Safra a agricultores que aderiram na safra 2022/23
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Especialistas pedem fim dos subsídios ao carvão mineral
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova inclusão de oncologia pediátrica nos cursos de saúde
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
19°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 15°
19°

Sensação

1.04 km/h

Vento

78%

Umidade

Tarzan
Meganet
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sala
Ponto Grill
Sicredi
Raffaelli
F&J Santos
Seu Manoel
Seco
Fitness
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Agro Niederle
Império
Unimed
APPATA
Seu Manoel
Meganet
Mecânica Jaime
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
Sicoob
Ipiranga
Império
Raffaelli
Rádio Municipal
Ponto Grill
Agro Niederle
F&J Santos
Unimed
Fitness
Mercado Balestrin
Sala
Mercado do povo
Sicoob
Hospital Santo Antonio
APPATA
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Administração municipal reforça infraestrutura de estradas vicinais
Derrubadas - RS
Gestão municipal reforça transparência e eficiência na assistência social
Lazzaretti
Agro Niederle
Tarzan
Sala
Ponto Grill
Sicoob
Mercado Balestrin
Sicredi
Mercado do povo
Fitness
APPATA
Seu Manoel
Seco
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Império
Raffaelli
Unimed
Mecânica Jaime
Meganet
Rádio Municipal
F&J Santos
Últimas notícias
Há 38 minutos Depoente nega ser sócio do ‘Careca do INSS’, mas CPMI critica papel do contador
Há 38 minutos Mais de R$ 15 bilhões já migraram para app da carteira digital
Há 38 minutos Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja dezenas
Há 38 minutos Exportações de alimentos caem em agosto por causa de tarifaço dos EUA
Há 3 horas Com eliminação em Seul, Bia Haddad terá queda no ranking mundial
Rádio Municipal
Sicoob
Império
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Seu Manoel
Tarzan
Unimed
F&J Santos
Seco
Meganet
Mercado do povo
Fitness
Raffaelli
Agro Niederle
APPATA
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sala
Sicredi
Mais lidas
1
Há 7 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 2 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília
3
Há 6 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
4
Há 4 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
5
Há 5 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
Império
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ipiranga
Sala
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Meganet
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sicredi
APPATA
Fitness
Seco
Lazzaretti
Seu Manoel
Unimed
Raffaelli
Ipiranga
Ponto Grill
Unimed
Tarzan
Sicoob
Ipiranga
Seco
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Império
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
F&J Santos
Lazzaretti
Seu Manoel
Meganet
Mercado do povo
Fitness
Agro Niederle
Sala
APPATA
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados