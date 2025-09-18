Palestra marca programação do Setembro Amarelo no município

A Secretaria Municipal de Saúde de Miraguaí está desenvolvendo diversas ações em alusão ao Setembro Amarelo, campanha voltada à prevenção do suicídio e valorização da vida.

Nesta sexta-feira (19), será realizada uma palestra sobre saúde mental, conduzida por Heloy Maier, no salão da Terceira Idade Alegria, com início às 14h.

Em razão do evento, a Unidade Básica de Saúde permanecerá fechada na tarde de sexta-feira, retomando os atendimentos na segunda-feira (22), a partir das 8h.

Com informações da Planeta FM 102.7