WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Fitness
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ipiranga
Lazzaretti
APPATA
Império
Mercado Balestrin
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicredi
Sala
Sicoob
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mercado do povo
Unimed
Ponto Grill
Raffaelli
Niederle
Seco
Meganet
Miraguaí

Palestra marca programação do Setembro Amarelo no município

Saúde

18/09/2025 09h31
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Miraguaí está desenvolvendo diversas ações em alusão ao Setembro Amarelo, campanha voltada à prevenção do suicídio e valorização da vida.

Nesta sexta-feira (19), será realizada uma palestra sobre saúde mental, conduzida por Heloy Maier, no salão da Terceira Idade Alegria, com início às 14h.

Em razão do evento, a Unidade Básica de Saúde permanecerá fechada na tarde de sexta-feira, retomando os atendimentos na segunda-feira (22), a partir das 8h.

Com informações da Planeta FM 102.7

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal JrAgência Brasil Idec diz que decisão do STF vai prejudicar usuários de planos de saúde
© Marcelo Camargo/Agência Brasil STF fixa regras para autorização de procedimentos fora do rol da ANS
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Autismo: nova linha de cuidado pede teste a partir dos 16 meses
MiraguaíMiraguaí - RS Miraguaí
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
19°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 15°
19°

Sensação

1.04 km/h

Vento

78%

Umidade

APPATA
Sicoob
Sala
Ponto Grill
Mercado do povo
Fitness
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seu Manoel
Unimed
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Seco
Império
Raffaelli
Lazzaretti
Ipiranga
Tarzan
Agro Niederle
Meganet
Sicredi
Império
APPATA
Ipiranga
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Tarzan
Fitness
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Raffaelli
Rádio Municipal
F&J Santos
Unimed
Sala
Sicredi
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicoob
Agro Niederle
Ponto Grill
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Administração municipal reforça infraestrutura de estradas vicinais
Derrubadas - RS
Gestão municipal reforça transparência e eficiência na assistência social
F&J Santos
Império
Unimed
Raffaelli
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mercado do povo
Fitness
APPATA
Sicoob
Mecânica Jaime
Tarzan
Sala
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seu Manoel
Ipiranga
Seco
Rádio Municipal
Agro Niederle
Meganet
Últimas notícias
Há 38 minutos Depoente nega ser sócio do ‘Careca do INSS’, mas CPMI critica papel do contador
Há 38 minutos Mais de R$ 15 bilhões já migraram para app da carteira digital
Há 38 minutos Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja dezenas
Há 39 minutos Exportações de alimentos caem em agosto por causa de tarifaço dos EUA
Há 3 horas Com eliminação em Seul, Bia Haddad terá queda no ranking mundial
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicredi
Agro Niederle
Sala
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado Balestrin
Seco
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado do povo
Unimed
Império
Ponto Grill
APPATA
Meganet
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Fitness
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 7 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 2 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília
3
Há 6 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
4
Há 4 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
5
Há 5 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
Sala
Sicoob
Seu Manoel
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Ponto Grill
Agro Niederle
F&J Santos
Ipiranga
Seco
Raffaelli
Meganet
Rádio Municipal
Unimed
Império
Fitness
APPATA
Ipiranga
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sicredi
Sicoob
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Agro Niederle
Raffaelli
Ipiranga
Tarzan
Seco
F&J Santos
Meganet
Unimed
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mercado Balestrin
APPATA
Império
Sala
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados