Polícia cumpre 10 mandados de internação provisória em Redentora

Polícia

18/09/2025 18h12
Por: Júlio Santos
Foto: Polícia Civil
Foto: Polícia Civil

Na manhã de quinta-feira, 18, a Delegacia de Polícia de Redentora, com apoio da 22ª Delegacia Regional de Polícia de Investigação (DPRI) e das delegacias de Campo Novo, Braga, Miraguaí, Tenente Portela e Três Passos, cumpriu 10 mandados de internação provisória expedidos pelo Juízo da Comarca de Coronel Bicaco.

As medidas foram realizadas em desdobramento de investigações que apuram a autoria e as circunstâncias de atos infracionais equiparados ao crime de homicídio contra Ericles Ribeiro, ocorrido na madrugada do dia 7 de setembro de 2025, na localidade de São João do Itapuá, em Redentora. Na quarta-feira, três mandados de prisão preventiva já haviam sido cumpridos contra envolvidos no mesmo caso.

Os adolescentes foram encaminhados à Casa de Socioeducação (CASE) de Santo Ângelo (RS).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
VEJA TAMBÉM
Foto: Efetivo 7°BPM Simulação de assalto a banco é realizada em Três Passos
Foto: Polícia Civil Polícia Civil e Brigada Militar apreendem carga de cigarros contrabandeados em Campo Novo
Imagem: Divulgação Polícia Civil prende foragida em Barra do Guarita
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
19°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 15°
19°

Sensação

1.04 km/h

Vento

78%

Umidade

Municípios
Vista Gaúcha - RS
Administração municipal reforça infraestrutura de estradas vicinais
Derrubadas - RS
Gestão municipal reforça transparência e eficiência na assistência social
Últimas notícias
Há 43 minutos Depoente nega ser sócio do ‘Careca do INSS’, mas CPMI critica papel do contador
Há 43 minutos Mais de R$ 15 bilhões já migraram para app da carteira digital
Há 43 minutos Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja dezenas
Há 43 minutos Exportações de alimentos caem em agosto por causa de tarifaço dos EUA
Há 3 horas Com eliminação em Seul, Bia Haddad terá queda no ranking mundial
Mais lidas
1
Há 7 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 2 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília
3
Há 6 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
4
Há 4 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
5
Há 5 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
