Polícia cumpre 10 mandados de internação provisória em Redentora

Na manhã de quinta-feira, 18, a Delegacia de Polícia de Redentora, com apoio da 22ª Delegacia Regional de Polícia de Investigação (DPRI) e das delegacias de Campo Novo, Braga, Miraguaí, Tenente Portela e Três Passos, cumpriu 10 mandados de internação provisória expedidos pelo Juízo da Comarca de Coronel Bicaco.

As medidas foram realizadas em desdobramento de investigações que apuram a autoria e as circunstâncias de atos infracionais equiparados ao crime de homicídio contra Ericles Ribeiro, ocorrido na madrugada do dia 7 de setembro de 2025, na localidade de São João do Itapuá, em Redentora. Na quarta-feira, três mandados de prisão preventiva já haviam sido cumpridos contra envolvidos no mesmo caso.

Os adolescentes foram encaminhados à Casa de Socioeducação (CASE) de Santo Ângelo (RS).