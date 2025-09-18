Administração municipal reforça infraestrutura de estradas vicinais

A Administração Municipal de Vista Gaúcha realizou a aquisição de tubos e galerias no valor total de R$ 136 mil. O investimento, totalmente custeado com recursos próprios do município, tem como objetivo principal melhorar a infraestrutura das estradas vicinais e garantir o escoamento adequado das águas pluviais, especialmente em regiões com cruzamentos de riachos e arroios.

Segundo o prefeito Claudemir José Locatelli, a iniciativa busca prevenir danos causados por eventos climáticos extremos, como as chuvas intensas que têm afetado diversas regiões do estado. “Estamos trabalhando para evitar futuras catástrofes. Com essas melhorias, garantiremos que as águas sejam devidamente escoadas, evitando alagamentos e danos nas estradas, além de assegurar o acesso a propriedades rurais que dependem da travessia por córregos e pequenos rios”, afirmou.

Duas das aquisições foram realizadas por meio de pregões eletrônicos e uma por compra direta com os fabricantes, garantindo agilidade e economia na aplicação dos recursos públicos.

O investimento reforça o compromisso da gestão municipal com a qualidade de vida da população, a segurança no tráfego e o desenvolvimento da zona rural, demonstrando a dedicação da administração em atender às necessidades da comunidade de Vista Gaúcha.

