WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Sicredi
Sala
Ponto Grill
Folha Popular
Unimed
Niederle
Meganet
Ipiranga
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado do povo
Raffaelli
Seu Manoel
Rádio Municipal
Tarzan
APPATA
Sicoob
F&J Santos
Fitness
Império
Seco
Hospital Santo Antonio
Saúde

STF fixa regras para autorização de procedimentos fora do rol da ANS

Corte entendeu que planos devem cobrir procedimentos fora do rol

18/09/2025 19h33
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (18) permitir que os planos de saúde sejam obrigados a cobrir procedimentos que não estão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a lista de procedimentos que devem ser cobertos obrigatoriamente pelos planos.

Com a decisão, a Corte considerou constitucional obrigar as operadoras a cobrir tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS.

Contudo, a cobertura de tratamentos fora do rol deverá levar em conta cinco parâmetros, que devem estar presentes cumulativamente nos casos que forem analisados.

Parâmetros para autorização

  • Prescrição do tratamento por medico ou odontólogo habilitado;
  • Inexistência de negativa expressa ou pendência de análise de atualização do rol da ANS;
  • Inexistência de alternativa terapêutica que já esteja no rol da ANS;
  • Comprovação de eficácia e segurança do tratamento conforme na medicina baseada em evidências;
  • Existência de registro da Anvisa.

Decisões judiciais

Nas decisões judiciais envolvendo autorizações para tratamentos que não constam no rol da ANS, o Supremo entendeu que o juiz deverá fazer diversas verificações antes de decidir o caso. Se a orientação não for seguida, a decisão judicial poderá ser anulada.

  • Verificar se houve requerimento prévio à operadora e se houve demora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento;
  • Analisar previamente informações do banco de dados do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) antes da decisão. O magistrado não poderá fundamentar sua decisão apenas na prescrição ou lado médico apresentado pelo usuário do plano.
  • Em caso de concessão da liminar favorável ao usuário, o juiz deverá oficiar a ANS sobre a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de procedimentos.

Os parâmetros foram estabelecidos pelo relator, ministro Luís Roberto Barroso, que foi seguido pelo ministro Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.

Os demais ministros também votaram pela validade da cobertura de procedimentos que não estão no rol, mas entenderam que a Corte não poderia estabelecer os parâmetros. Estão nessa situação os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Cármen Lúcia.

Entenda

A Corte julgou uma ação protocolada pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) contra trechos da Lei 14.454/2022.

A norma definiu que as operadoras devem custear tratamentos e exames que não estão previstos no chamado rol da ANS, a lista de procedimentos que devem ser cobertos obrigatoriamente pelos planos.

A lei foi sancionada após a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que definiu, em junho de 2022, que as operadoras não são obrigadas a cobrir procedimentos médicos que não estão previstos no rol da ANS.

O STJ entendeu que o rol de procedimentos definidos pela agência é taxativo, ou seja, os usuários não têm direito a exames e tratamentos que estão fora da lista.

Após a entrada em vigor da legislação, o rol passou a ser exemplificativo, e não taxativo.

Além disso, a norma definiu que o rol é uma referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999.

Dessa forma, os procedimentos que forem autorizados por médicos ou dentistas devem ser autorizados pelos planos, desde que exista comprovação da eficácia do tratamento ou sejam recomendados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal JrAgência Brasil Idec diz que decisão do STF vai prejudicar usuários de planos de saúde
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Autismo: nova linha de cuidado pede teste a partir dos 16 meses
- Governador Eduardo Leite visita Santa Vitória do Palmar e inaugura setor de hemodiálise na Santa Casa local na sexta (19)
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
19°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 15°
19°

Sensação

1.04 km/h

Vento

78%

Umidade

Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicredi
Raffaelli
Rádio Municipal
Agro Niederle
Lazzaretti
Tarzan
Hospital Santo Antonio
APPATA
Unimed
Seu Manoel
Seco
Ipiranga
Fitness
F&J Santos
Mercado do povo
Meganet
Mercado Balestrin
Império
Sicoob
Sala
Rádio Municipal
Sicoob
Tarzan
F&J Santos
Sicredi
Meganet
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado do povo
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Unimed
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Império
Ponto Grill
Sala
Fitness
APPATA
Mercado Balestrin
Ipiranga
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Administração municipal reforça infraestrutura de estradas vicinais
Derrubadas - RS
Gestão municipal reforça transparência e eficiência na assistência social
Tarzan
Sicoob
Meganet
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sala
Mercado Balestrin
Fitness
Mercado do povo
Império
Agro Niederle
Sicredi
Ipiranga
F&J Santos
Ponto Grill
Raffaelli
Lazzaretti
Seco
APPATA
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 44 minutos Depoente nega ser sócio do ‘Careca do INSS’, mas CPMI critica papel do contador
Há 44 minutos Mais de R$ 15 bilhões já migraram para app da carteira digital
Há 44 minutos Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja dezenas
Há 44 minutos Exportações de alimentos caem em agosto por causa de tarifaço dos EUA
Há 3 horas Com eliminação em Seul, Bia Haddad terá queda no ranking mundial
Agro Niederle
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sicredi
Sicoob
Mecânica Jaime
APPATA
Império
Fitness
Meganet
F&J Santos
Ponto Grill
Seco
Raffaelli
Lazzaretti
Seu Manoel
Tarzan
Sala
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Unimed
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 7 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 2 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília
3
Há 6 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
4
Há 4 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
5
Há 5 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
Sicredi
Meganet
Seu Manoel
Rádio Municipal
APPATA
Agro Niederle
Sala
Ipiranga
Império
Tarzan
Mecânica Jaime
Fitness
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Raffaelli
Seco
Mercado Balestrin
Ipiranga
Unimed
Sicoob
F&J Santos
Seco
Ponto Grill
Sicoob
Meganet
Mercado Balestrin
APPATA
Raffaelli
Tarzan
Lazzaretti
Sala
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Império
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado do povo
Agro Niederle
F&J Santos
Unimed
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados