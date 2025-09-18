WhatsApp

Política

Governo anuncia R$ 11,7 bilhões do Novo PAC para drenagem e encostas

Seleção de projetos atende municípios de regiões metropolitanas

18/09/2025 19h33
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

O governo federal anunciou nesta quinta-feira (18) o resultado de uma nova etapa de seleção de projetos que receberão investimentos federais do Novo PAC para prevenção de deslizamentos de encostas e inundações. No total, serão R$ 11,7 bilhões de investimentos, para 235 municípios em 26 estados.

As obras para contenção de encostas chegarão a 102 municípios, de todas as regiões do país, com mais de R$ 1,4 bilhão em recursos. Para a drenagem, são R$ 10,3 bilhões para intervenções em 174 municípios. Os recursos destinados são do Orçamento Geral da União (OGU) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

"Hoje, estamos dizendo para todas as comunidades de morros e encostas desse país que esse governo está ao lado do povo brasileiro e que a gente quer recuperar a dignidade que um dia foi tirada de milhões e milhões de brasileiros, que saíram do campo enfrentando o êxodo rural, que foram para as cidades a procura de um pouco de vida melhor, e que nem sempre conquistaram isso, por conta das dificuldades habitacionais, educacionais e até a dificuldade do trabalho", afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em evento no Palácio do Planalto para anunciar as obras.

Entre os empreendimentos selecionados estão obras de macrodrenagem em Duque de Caxias (RJ), no valor R$ 554 milhões; Camaçari (BA), no valor R$ 240 milhões; além de obras de contenções de encostas em áreas de risco em Santarém (PA), no valor de R$ 38 milhões, em São Bernardo do Campo (SP), no valor de R$ 78 milhões; e em Olinda (PE), no valor de R$ 42 milhões.

Vista Gaúcha - RS
Administração municipal reforça infraestrutura de estradas vicinais
Derrubadas - RS
Gestão municipal reforça transparência e eficiência na assistência social
1
Há 7 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 2 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília
3
Há 6 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
4
Há 4 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
5
Há 5 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados