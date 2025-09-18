WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Seco
Niederle
Mercado Balestrin
Ipiranga
Meganet
Tarzan
Seu Manoel
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Raffaelli
F&J Santos
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sala
Ponto Grill
Folha Popular
APPATA
Sicredi
Império
Lazzaretti
Unimed
Saúde

Idec diz que decisão do STF vai prejudicar usuários de planos de saúde

Operadoras serão obrigadas a cobrir tratamentos fora do rol da ANS

18/09/2025 21h18
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) afirmou nesta quinta-feira (18) que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que autorizou os procedimentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS ) vai prejudicar os usuários de planos de saúde.

Mais cedo, a Corte decidiu validar uma lei de 2022 que obriga os planos de saúde a cobrir os tratamentos fora da lista da ANS . Contudo, a maioria dos ministros estabeleceu novos critérios para as autorizaçõe s.

Na avaliação do Idec, um dos principais órgãos de defesa do consumidor no país, a decisão do Supremo é “gravemente prejudicial” aos usuários de planos e privilegia argumentos econômicos das operadoras em detrimento da saúde dos pacientes .

De acordo com o advogado Walter Moura, representante do instituto, o entendimento do STF terá consequências concretas para os usuários.

“Apesar de afirmar que o rol continua exemplificativo, trouxe uma situação pior da que a prevista pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que levou o Poder Legislativo a editar uma lei para salvar o cidadão, que já paga valores estratosféricos para manter seu contrato de plano de saúde”, avaliou Moura.

Hospitais

Em nota enviada à Agência Brasil , a Federação dos Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Estabelecimentos de Saúde do Estado de São Paulo (FeSaúde) disse que o setor precisa de segurança jurídica e equilíbrio regulatório .

Para Francisco Balestrin, presidente da entidade, o rol de procedimentos não pode ser absoluto nem um “convite a coberturas sem limites” .

“É exatamente essa a posição que defendemos. Exceções podem existir, mas com critérios técnicos claros, eficácia comprovada, registro regulatório, ausência de alternativas adequadas e avaliação científica”, afirmou.

Balestrin também defendeu o reconhecimento a ANS como instância técnica para atualizar a lista de procedimentos e evitar a “judicialização excessiva” no setor.

“Esse é o caminho que protege a sustentabilidade dos planos, assegura a viabilidade dos prestadores e, sobretudo, preserva o direito do paciente de acessar inovações de forma responsável", completou.

Entenda

A Corte julgou uma ação protocolada pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) contra trechos da Lei 14.454/2022.

A norma definiu que as operadoras devem custear tratamentos e exames que não estão previstos no chamado rol da ANS, a lista de procedimentos que devem ser cobertos obrigatoriamente pelos planos.

A lei foi sancionada após a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que definiu, em junho de 2022, que as operadoras não são obrigadas a cobrir procedimentos médicos que não estão previstos no rol da ANS.

O STJ entendeu que o rol de procedimentos definidos pela agência é taxativo, ou seja, os usuários não têm direito a exames e tratamentos que estão fora da lista.

Após a entrada em vigor da legislação, o rol passou a ser exemplificativo, e não taxativo.

Além disso, a norma definiu que o rol é uma referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999.

Dessa forma, os procedimentos que forem autorizados por médicos ou dentistas devem ser autorizados pelos planos, desde que exista comprovação da eficácia do tratamento ou sejam recomendados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).

Com a decisão do Supremo, o rol exemplificativo continua valendo, mas as concessões de autorizações para a cobertura de tratamentos fora do rol deverão levar em conta cinco parâmetros , que devem estar presentes cumulativamente nos caso s que forem analisados.

Parâmetros para autorização

  • Prescrição do tratamento por médico ou odontólogo habilitado;
  • Inexistência de negativa expressa ou pendência de análise de atualização do rol da ANS;
  • Inexistência de alternativa terapêutica que já esteja no rol da ANS;
  • Comprovação de eficácia e segurança do tratamento conforme na medicina baseada em evidências;
  • Existência de registro da Anvisa.

Decisões Judiciais

Nas decisões judiciais envolvendo autorizações para tratamentos que não constam no rol da ANS, o Supremo entendeu que o juiz do caso deverá fazer diversas verificações antes de decidir o caso. Se a orientação não for seguida, a decisão judicial poderá ser anulada.

  1. Verificar se houve requerimento prévio à operadora e se houve demora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento;
  2. Analisar previamente informações do banco de dados do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) antes da decisão. O magistrado não poderá fundamentar sua decisão apenas na prescrição ou laudo médico apresentado pelo usuário do plano.
  3. Em caso de concessão da liminar favorável ao usuário, o juiz deverá oficiar a ANS sobre a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de procedimentos.
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil STF fixa regras para autorização de procedimentos fora do rol da ANS
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Autismo: nova linha de cuidado pede teste a partir dos 16 meses
- Governador Eduardo Leite visita Santa Vitória do Palmar e inaugura setor de hemodiálise na Santa Casa local na sexta (19)
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
19°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 15°
19°

Sensação

1.04 km/h

Vento

78%

Umidade

Seco
Rádio Municipal
Sala
Império
Mecânica Jaime
Meganet
Sicoob
Seu Manoel
Ponto Grill
Tarzan
APPATA
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sicredi
Lazzaretti
Unimed
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Raffaelli
F&J Santos
Fitness
Fitness
Mercado do povo
Ipiranga
Império
Mecânica Jaime
APPATA
Sicredi
F&J Santos
Sicoob
Seu Manoel
Sala
Mercado Balestrin
Unimed
Lazzaretti
Meganet
Agro Niederle
Sicoob
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Tarzan
Ponto Grill
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Administração municipal reforça infraestrutura de estradas vicinais
Derrubadas - RS
Gestão municipal reforça transparência e eficiência na assistência social
Sala
Agro Niederle
Seu Manoel
Tarzan
Fitness
Sicredi
APPATA
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seco
Unimed
F&J Santos
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado do povo
Raffaelli
Império
Lazzaretti
Sicoob
Ipiranga
Meganet
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 44 minutos Depoente nega ser sócio do ‘Careca do INSS’, mas CPMI critica papel do contador
Há 44 minutos Mais de R$ 15 bilhões já migraram para app da carteira digital
Há 44 minutos Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja dezenas
Há 45 minutos Exportações de alimentos caem em agosto por causa de tarifaço dos EUA
Há 3 horas Com eliminação em Seul, Bia Haddad terá queda no ranking mundial
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
APPATA
Lazzaretti
Seco
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sicoob
Fitness
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Unimed
Império
Raffaelli
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ponto Grill
Tarzan
Meganet
Sicredi
Sala
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 7 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 2 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília
3
Há 6 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
4
Há 4 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
5
Há 5 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
Ponto Grill
Sala
Agro Niederle
Sicredi
Ipiranga
Seco
Lazzaretti
Fitness
Tarzan
APPATA
Seu Manoel
Raffaelli
Rádio Municipal
Sicoob
F&J Santos
Ipiranga
Mecânica Jaime
Império
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado Balestrin
Meganet
Mercado do povo
Seco
Sicredi
Seu Manoel
Unimed
Sala
Meganet
Ipiranga
Rádio Municipal
Ponto Grill
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Fitness
Império
Agro Niederle
Mecânica Jaime
APPATA
Raffaelli
F&J Santos
Mercado Balestrin
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados