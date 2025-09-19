WhatsApp

Senado Federal

Em vigor há 19 anos, Lei Maria da Penha tem o nome oficializado

Instituída em 2006 para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei 11.340 é agora oficialmente denominada "Lei Maria da Penha"....

19/09/2025 10h29
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Maria da Penha é reconhecida por ter denunciado violência que a deixou paraplégica e lutar pela punição do agressor - Foto: José Cruz/Agência Brasil
Maria da Penha é reconhecida por ter denunciado violência que a deixou paraplégica e lutar pela punição do agressor - Foto: José Cruz/Agência Brasil

Instituída em 2006 para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei 11.340 é agora oficialmente denominada "Lei Maria da Penha". É o que determina a Lei 15.212 , sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada noDiário Oficial da União(DOU) desta sexta-feira (19).

A farmacêutica bioquímica Maria da Penha Maia Fernandes tornou-se símbolo do enfrentamento da violência contra a mulher ao expor, em 1998, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA), a omissão do Estado brasileiro diante dos casos de violência que ela havia sofrido.

Em 1983, Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de homicídio por parte do então marido Marco Antonio Heredia Viveros. O primeiro julgamento do caso só ocorreu em 1991, oito anos após ela ter levado um tiro nas costas que a deixou paraplégica. À época, o agressor foi sentenciado a 15 anos de prisão, mas conseguiu esperar o julgamento em liberdade, com recurso da sentença. Em 1996, ele foi condenado a 10 anos e seis meses, mas conseguiu mais uma vez livrar-se do cumprimento da pena, sob alegação de irregularidades processuais.

Diante da denúncia, em 2001 a comissão da OEA responsabilizou o Brasil pela violação dos direitos de Maria da Penha e recomendou o aprimoramento da legislação. A pressão internacional colaborou para a criação da Lei 11.340, que tem sido aprimorada ao longo dos anos e já era conhecida informalmente pelo nome da farmacêutica.

A oficialização da denominação foi proposta pelo Congresso no PL 5.178/2023 , da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ). No Senado, o projeto de lei foi aprovado pelo Plenário em 26 de agosto , com parecer favorável do senador Flávio Arns (PSB-PR) na Comissão de Direitos Humanos (CDH).

Derrubadas - RS
Alimentação saudável e diversão marcam atividade no CRAS
Vista Gaúcha - RS
Grupo Reviver promove integração da melhor idade em grande encontro
Há 22 minutos PF diz ao STF que Zambelli não efetivou ações de coação contra a Corte
Há 22 minutos Haddad não vai à ONU para acompanhar possível votação de isenção do IR
Há 22 minutos Governo Leite garante repasse extra de R$ 19 milhões para alimentação escolar e aumento em 54% para as escolas de tempo integral
Há 22 minutos Padilha decide não participar de reunião na ONU após restrição dos EUA
Há 55 minutos Comissão aprova aplicativo para envio de demandas de segurança pública
1
Há 3 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília Ex-presidente teve queda de pressão, crise de soluço e vômito
2
Há 5 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
3
Há 6 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
4
Há 5 dias Unidade Básica de Saúde amplia estrutura para fisioterapia e atividades em grupo
5
Há 6 dias MP pede suspensão do show de R$ 800 mil de Leonardo em Teresópolis
