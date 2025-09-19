Casal é preso por tráfico de drogas em Santo Augusto

Na noite de quinta-feira, 18, a guarnição de serviço do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), em patrulhamento pela Rua Vitório Maboni, saída para Inhacorá, prendeu um casal por tráfico de drogas em Santo Augusto.

Durante a abordagem a um veículo Ford Ka, a passageira arremessou para fora do automóvel um invólucro contendo seis pinos de substância análoga à cocaína, que foi localizado e apreendido pelos policiais. Com os envolvidos também foram encontrados três aparelhos celulares e R$ 150,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão, foram encaminhados ao hospital para exame de lesões e, em seguida, apresentados na Delegacia de Polícia de Santo Augusto para registro da ocorrência. O veículo foi recolhido ao depósito credenciado.