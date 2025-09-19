WhatsApp

Saúde

Governador Eduardo Leite inaugura setor de hemodiálise na Santa Casa de Santa Vitória do Palmar

O governador Eduardo Leite e a secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa, inauguraram oficialmente, nesta sexta-feira (19/9), o setor de hemodiálise d...

19/09/2025 17h06
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Leite destacou a importância da celebração de conquistas que entregam mais qualidade de vida para a população -Foto: Mauricio Tonetto
Leite destacou a importância da celebração de conquistas que entregam mais qualidade de vida para a população -Foto: Mauricio Tonetto

O governador Eduardo Leite e a secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa, inauguraram oficialmente, nesta sexta-feira (19/9), o setor de hemodiálise da Santa Casa de Santa Vitória do Palmar, na Região Sul. A aquisição dos equipamentos necessários para a abertura do serviço foi viabilizada por meio de um repasse de R$ 1 milhão do governo do Estado, com recursos do Programa Avançar Mais na Saúde. Em Santa Vitória do Palmar, tem governo do Estado.

Antes da implantação do serviço, pacientes da região com doenças renais crônicas – especialmente aqueles que dependem de tratamento contínuo – precisavam se deslocar até 480 quilômetros, entre ida e volta, para realizar o procedimento. Com a entrega desta sexta-feira, os pacientes poderão ser atendidos em Santa Vitória do Palmar já na próxima semana.


Conquistas entregam qualidade de vida

Leite destacou a importância da celebração de conquistas que entregam mais qualidade de vida para a população. “Estamos celebrando aqui um Estado que tem superado enormes desafios e que conseguiu venceu um grave quadro de desequilíbrio nas contas públicas. A entrega desses equipamentos e do novo centro de hemodiálise é fruto de um esforço feito nos últimos anos, com reformas que realizamos e que abriram espaço para investimento em todas as regiões e reduzindo as distâncias que elas têm. Percorrer longas distâncias para buscar um serviço essencial tirava completamente a qualidade de vida dessas pessoas, que agora vão ter a oportunidade de acessar o tratamento perto de casa, com conforto e bom atendimento”, disse.

“Quando assumimos o governo em 2019, o Estado tinha R$ 1,2 bilhão de dívidas na saúde, com municípios, com hospitais, com fornecedores de medicamentos. Nós pagamos todas essas dívidas e abrimos espaço para investir. Com os recentes anúncios que fizemos, o Estado chega novamente à cifra de R$ 1,2 bilhão. Só que agora estamos falando em investimentos em todas as regiões do Rio Grande do Sul, inclusive aqui em Santa Vitória do Palmar”, salientou o governador.

População do Chuí também será beneficiada

De acordo com a prefeitura, até então o município era responsável pelo transporte dos pacientes até Rio Grande. Como o tratamento é realizado três vezes por semana, cada paciente enfrentava mais de seis horas de viagem, que, somadas às quatro horas de procedimento, totalizavam cerca de 30 horas semanais dedicadas exclusivamente ao tratamento. Além disso, o custo mensal com transporte ficava em torno de R$ 70 mil.

A aquisição dos equipamentos foi viabilizada por meio de um repasse de R$ 1 milhão do governo do Estado -Foto: Mauricio Tonetto
A aquisição dos equipamentos foi viabilizada por meio de um repasse de R$ 1 milhão do governo do Estado -Foto: Mauricio Tonetto

Além de Santa Vitória do Palmar, a população do Chuí também será beneficiada. Atualmente, muitos pacientes do município buscam atendimento na cidade de Rocha, no Uruguai, a cerca de 100 quilômetros da fronteira com o Rio Grande do Sul. Com o novo serviço, a distância até Santa Vitória do Palmar será inferior a 25 quilômetros, facilitando o acesso ao tratamento.


Ana Costa destacou a união de esforços para entregas de resultados para a população. “Nessa entrega do novo centro de hemodiálise vemos vontade política, investimento financeiro, mas sobretudo a vontade da comunidade, que nos une em prol do propósito que é cuidar das pessoas. Tenham a certeza de que nós estamos sempre perto de Santa Vitória, mesmo que a distância física crie a ilusão de que estamos longe. Estamos perto por meio de todos aqueles que constroem a saúde pública no município”, afirmou.

A secretária também lembrou que, nesta sexta-feira, o SUS está comemorando 35 anos de existência. “Tem melhor comemoração que essa? Não tem. Parabéns a esse SUS que é feito pelos trabalhadores, pelos prefeitos, pelo governador e por todos aqueles que acreditam que a população merece, sim, uma atenção integral, com equidade e qualidade, em cada canto desse nosso Estado”, destacou.

A previsão de início dos atendimentos é terça-feira (23/9). Em uma primeira etapa, a Santa Casa atenderá 13 pacientes residentes no município. O local possui capacidade para até 16 pessoas, em dois turnos, podendo chegar a 24 atendimentos com a abertura de um terceiro turno.

Equipamentos modernos

O recurso aplicado pelo governo do Estado permitiu que a Santa Casa adquirisse nove aparelhos de hemodiálise, responsáveis por realizar a filtragem do sangue, removendo toxinas, excesso de líquidos e sais minerais. O tratamento é indicado principalmente para pessoas com insuficiência renal grave. A verba também foi utilizada para a compra de um moderno sistema de purificação de água, composto por osmose reversa em duplo passo e tecnologia EDI (eletrodeionização).

Na hemodiálise, o sangue do paciente entra em contato com a água por meio de um filtro especial. Se essa água contiver impurezas – como metais, bactérias ou produtos químicos – pode causar sérios riscos à saúde. Por isso, ela precisa ser extremamente pura. A osmose reversa em duplo passo significa que a água passa duas vezes por um processo de filtragem com membranas especiais, garantindo uma limpeza mais profunda. Já a tecnologia EDI utiliza eletricidade para remover os últimos resíduos de sais e minerais que possam ter escapado da filtragem anterior. Esse sistema assegura que a água utilizada seja segura, confiável e livre de riscos para os pacientes.

Novo convênio assinado para equipar bloco cirúrgico

O governador ainda ressaltou a importância do propósito como pilar para a felicidade -Foto: Mauricio Tonetto
O governador ainda ressaltou a importância do propósito como pilar para a felicidade -Foto: Mauricio Tonetto

Além da inauguração do novo setor de hemodiálise, o governador assinou um novo convênio entre a Secretaria da Saúde e a Santa Casa de Santa Vitória do Palmar. Serão repassados R$ 527 mil, provenientes do Avançar Mais na Saúde, para a compra de equipamentos para o bloco cirúrgico.

O projeto contempla a aquisição de uma autoclave para esterilização de materiais e equipamentos cirúrgicos, um aparelho de anestesia, uma lavadora ultrassônica e uma mesa cirúrgica elétrica.

Leite ainda ressaltou a importância do propósito como pilar para a felicidade e para sua atuação à frente do Estado. “Eu não virei governador simplesmente para botar salário em dia ou para poder pagar as contas e estar com os balanços no azul. Eu me dispus a ser governador porque eu acreditava que o Rio Grande do Sul podia avançar para se tornar um Estado que melhora a vida das pessoas, que entrega mais qualidade de vida para elas”, concluiu o governador.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

