Alimentação saudável e diversão marcam atividade no CRAS

Na manhã desta sexta-feira, 19, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Derrubadas promoveu uma atividade especial que uniu aprendizado, diversão e gastronomia.

A secretária de Habitação e Assistência Social, Rosimeri Marques, conduziu uma oficina prática com as profissionais da cozinha, ensinando o preparo da tradicional torrada de forno. Crocante, douradinha e com queijo derretido, a receita será incluída no cardápio das refeições oferecidas pelo serviço. Segundo as profissionais, as torradas são saborosas e despertam interesse pelo preparo dos alimentos.

Paralelamente, as crianças participaram de uma dinâmica conduzida pela nutricionista do CRAS, Adriane Homa, na qual aprenderam a preparar sanduíches naturais utilizando verduras e legumes frescos. Os alunos puderam montar e provar seus próprios lanches, descobrindo que alimentos saudáveis podem ser práticos, coloridos e apetitosos.

A secretária Rosimeri destacou que atividades como essa aproximam as crianças da cozinha, incentivam hábitos alimentares equilibrados com produtos muitas vezes disponíveis em hortas caseiras e fortalecem os vínculos comunitários. Mais do que ensinar receitas, a iniciativa busca mostrar que comer bem pode ser uma experiência prazerosa.