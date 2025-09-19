WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Folha Popular
Ponto Grill
Meganet
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Lazzaretti
Tarzan
Sicoob
Niederle
APPATA
Raffaelli
Sala
Império
Fitness
Seco
Mercado do povo
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ipiranga
Unimed
Seu Manoel
Saúde

SUS: 76% da população brasileira têm atendimento gratuito de saúde

Sistema faz 35 anos hoje e reúne 3,5 milhões de profissionais em ação

19/09/2025 17h44
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Sistema Único de Saúde (SUS) completa, nesta sexta-feira (19), 35 anos de existência e, na avaliação do Ministério da Saúde, se consolida como o maior sistema público, gratuito e universal do mundo.

Em nota, a pasta destacou que o SUS surgiu como resultado de um movimento histórico na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, e ganhou forma na Constituição de 1988, que definiu a saúde como direito de todos e dever do Estado.

“Antes do SUS, apenas trabalhadores formais vinculados à Previdência Social tinham atendimento garantido nos hospitais públicos. Na prática, apenas 30 milhões de pessoas eram beneficiadas”, lembrou o ministério.

“Para o restante da população, a alternativa era a caridade, serviços filantrópicos ou o pagamento direto. Hoje, toda a população tem direito aos atendimentos”, completou o ministério.

Dados do governo mostram que, atualmente, 76% da população brasileira, de um total de 213,4 milhões de pessoas , dependem diretamente do SUS. Os números indicam ainda 2,8 bilhões de atendimentos ao ano e 3,5 milhões de profissionais em atuação.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Saúde da família

Para o ministério, uma das ações de destaque no SUS é a Estratégia Saúde da Família (eSF). Lançada em 1994 com foco na atenção primária, a estratégia conta com equipes presentes em todas as regiões do país.

As ações incluem promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento em unidades básicas de saúde (UBS) e em áreas remotas e fluviais, além de consultórios na rua e territórios indígenas.

Transplantes

A pasta ressaltou ainda que o Brasil detém hoje a maior rede pública de transplantes do mundo. Em 2024, o país bateu recorde histórico no SUS, com 30 mil procedimentos realizados . O sistema fornece ainda medicamentos imunossupressores necessários para transplantados.

Vacinação

O SUS conta também com o maior programa público de vacinação da América Latina, o Programa Nacional de Imunizações (PNI). Atualmente, são disponibilizados 48 imunobiológicos, sendo 31 vacinas, 13 soros e quatro imunoglobulinas.

“As ações contribuíram para marcos como a erradicação da poliomielite, em 1994, até resultados mais recentes, como a recertificação de país livre de sarampo pela OPAS [Organização Panamericana da Saúde]," destacou o ministério.

O Brasil ainda foi pioneiro na oferta de vacina contra a dengue, ofertada atualmente para crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos.

Outros destaques

Para a pasta, a trajetória do SUS é marcada também pela criação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em 2003; do programa Brasil Sorridente, em 2004; do Farmácia Popular, em 2004, da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), em 2004; da Rede Cegonha, atual Rede Alyne, em 2011; e do Programa Mais Médicos, em 2013, dentre outros.

“Desde 2023, o governo federal retomou a agenda voltada ao fortalecimento do complexo econômico-industrial da saúde com medidas para reduzir a dependência do Brasil. A expectativa é que, em até dez anos, 70% das necessidades do SUS em medicamentos, equipamentos e vacinas sejam produzidos no país”, completou o ministério.

Desafios

A pasta avalia como um dos desafios históricos o tempo de espera para atendimento na rede pública. A expectativa do governo é que a questão seja sanada por meio do programa Agora Tem Especialistas, que tem como foco seis áreas estratégicas: oncologia, cardiologia, ginecologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia.

Outra estratégia apontada pelo ministério é a expansão da telessaúde, que pode reduzir em até 30% o tempo de espera por atendimento especializado no SUS e figura como um dos eixos do programa. Os dados mostram que, em 2024, foram registrados 2,5 milhões de atendimentos em telessaúde.

Ainda de acordo com a pasta, por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Saúde, o governo pretende entregar novas unidades básicas de saúde (UBS), salas de teleconsulta, unidades odontológicas móveis, policlínicas, maternidades, centros de atenção psicossocial (Caps) e ambulâncias.

“A meta é universalizar o serviço de emergência até o final de 2026 e ele, agora, está presente também em território indígena, com atendimento 24 horas e profissionais bilíngues”, concluiu o ministério.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Plano de trabalho prevê aquisição de autoclave hospitalar, arco cirúrgico e perfuradora óssea -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES Governo assina convênio que destina R$ 1,15 milhão à Santa Casa de São Lourenço do Sul
- Secretaria da Saúde confirma surto de doença meningocócica em Bento Gonçalves
© Antonio Cruz/Agência Brasil 35 anos do SUS: sistema é maior conquista social do país, diz ministro
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h07
23°
Tempo nublado Máxima: 31° - Mínima: 17°
23°

Sensação

1.85 km/h

Vento

59%

Umidade

Lazzaretti
Unimed
Hospital Santo Antonio
Império
Raffaelli
Rádio Municipal
Meganet
Sicoob
Seu Manoel
Ipiranga
Ponto Grill
Agro Niederle
F&J Santos
Mecânica Jaime
APPATA
Sicredi
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sala
Fitness
Tarzan
Seco
Tarzan
Fitness
Sala
Rádio Municipal
Seu Manoel
Ipiranga
APPATA
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Mercado do povo
Meganet
Ponto Grill
Sicoob
Império
F&J Santos
Unimed
Raffaelli
Sicredi
Sicoob
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Municípios
Derrubadas - RS
Alimentação saudável e diversão marcam atividade no CRAS
Vista Gaúcha - RS
Grupo Reviver promove integração da melhor idade em grande encontro
Sicoob
Sicredi
Seu Manoel
Seco
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sala
Império
F&J Santos
APPATA
Tarzan
Ipiranga
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Unimed
Meganet
Raffaelli
Agro Niederle
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 25 minutos PF diz ao STF que Zambelli não efetivou ações de coação contra a Corte
Há 25 minutos Haddad não vai à ONU para acompanhar possível votação de isenção do IR
Há 25 minutos Governo Leite garante repasse extra de R$ 19 milhões para alimentação escolar e aumento em 54% para as escolas de tempo integral
Há 25 minutos Padilha decide não participar de reunião na ONU após restrição dos EUA
Há 58 minutos Comissão aprova aplicativo para envio de demandas de segurança pública
F&J Santos
Raffaelli
Rádio Municipal
Fitness
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicoob
Sala
Mercado do povo
Ipiranga
Ponto Grill
Sicredi
Tarzan
Agro Niederle
Meganet
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Unimed
Império
Seco
Mais lidas
1
Há 3 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília Ex-presidente teve queda de pressão, crise de soluço e vômito
2
Há 5 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
3
Há 6 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
4
Há 5 dias Unidade Básica de Saúde amplia estrutura para fisioterapia e atividades em grupo
5
Há 6 dias MP pede suspensão do show de R$ 800 mil de Leonardo em Teresópolis
Fitness
APPATA
Ipiranga
Meganet
Agro Niederle
Raffaelli
Tarzan
Sicoob
Lazzaretti
Mecânica Jaime
F&J Santos
Unimed
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sala
Seco
Seu Manoel
Rádio Municipal
Império
Sicredi
Mercado Balestrin
Ipiranga
Ipiranga
Agro Niederle
Seco
F&J Santos
Seu Manoel
Tarzan
Sicoob
Sicredi
Rádio Municipal
Unimed
Meganet
Mercado do povo
Sala
Ponto Grill
APPATA
Império
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Fitness
Mercado Balestrin
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados