WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Sicredi
Seco
Sicoob
Niederle
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado Balestrin
APPATA
Tarzan
Império
Sala
Unimed
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado do povo
Lazzaretti
Rádio Municipal
Folha Popular
Mecânica Jaime
Meganet
Fitness
F&J Santos
Saúde

35 anos do SUS: sistema é maior conquista social do país, diz ministro

Tempo de espera para consultas e exames é desafio histórico

19/09/2025 17h44
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Antonio Cruz/Agência Brasil
© Antonio Cruz/Agência Brasil

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, avaliou que o Sistema Único de Saúde (SUS), que completa 35 anos nesta sexta (19), se consolida como um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. “Ao longo dessas três décadas e meia, o SUS transformou a realidade da saúde pública brasileira”.

Padilha lembrou que, antes do SUS, o acesso à saúde pública era restrito a quem contribuía para a Previdência Social.

“Hoje, o SUS é descentralizado, municipalizado e participativo”, disse, ao citar características como universalidade, equidade e integralidade do sistema.

Dentre os serviços destacados pelo ministro estão a produção e distribuição de vacinas em unidades básicas de saúde (UBS) de todo o país e os tratamentos especializados, incluindo transplantes, hemodiálise, cuidados oncológicos e reabilitação de pacientes. Padilha citou ainda o trabalho de agentes comunitários de saúde.

“Temos atendimento específico a pessoas em situação de rua, comunidades indígenas, unidades rurais, ribeirinhas e quilombolas em todo o Brasil e na rede de apoio psicossocial”, disse, ao ressaltar ainda o trabalho do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Padilha comentou ainda serviços como transplantes, doação de sangue, bancos de leite e ofertas de medicamento, incluindo os de alto custo. Ele também lembrou do atendimento a pessoas com doenças raras, dos tratamentos oncológicos e dos cuidados paliativos ofertados na rede pública.

Um dos desafios históricos do SUS, segundo o próprio ministro, diz respeito ao tempo de espera para a realização de consultas, de exames, de diagnósticos e de cirurgias eletivas . “Cenário que foi ainda mais agravado pela pandemia de covid-19”, lembrou, ao destacar a criação do programa Agora Tem Especialistas.

“Para reduzir o tempo de espera por exames, diagnósticos, tratamentos e cirurgias em áreas estratégicas, como oncologia, ginecologia, saúde da mulher, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia”, disse, ao classificar o SUS como “a maior conquista social do Brasil”.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Plano de trabalho prevê aquisição de autoclave hospitalar, arco cirúrgico e perfuradora óssea -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES Governo assina convênio que destina R$ 1,15 milhão à Santa Casa de São Lourenço do Sul
- Secretaria da Saúde confirma surto de doença meningocócica em Bento Gonçalves
© Marcelo Camargo/Agência Brasil SUS: 76% da população brasileira têm atendimento gratuito de saúde
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h07
23°
Tempo nublado Máxima: 31° - Mínima: 17°
23°

Sensação

1.85 km/h

Vento

59%

Umidade

Sala
Fitness
Mercado do povo
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ponto Grill
F&J Santos
Sicoob
APPATA
Meganet
Império
Unimed
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicredi
Seco
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Raffaelli
Mercado Balestrin
Tarzan
Ipiranga
Lazzaretti
Sicoob
Fitness
Mercado Balestrin
Tarzan
Meganet
Unimed
Sala
Agro Niederle
Raffaelli
Mercado do povo
Ponto Grill
Ipiranga
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sicredi
F&J Santos
Sicoob
Império
APPATA
Municípios
Derrubadas - RS
Alimentação saudável e diversão marcam atividade no CRAS
Vista Gaúcha - RS
Grupo Reviver promove integração da melhor idade em grande encontro
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Seco
Ipiranga
Sicoob
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Fitness
Sicredi
Tarzan
APPATA
Rádio Municipal
Mercado do povo
Seu Manoel
Mercado Balestrin
F&J Santos
Unimed
Raffaelli
Sala
Império
Meganet
Últimas notícias
Há 25 minutos PF diz ao STF que Zambelli não efetivou ações de coação contra a Corte
Há 25 minutos Haddad não vai à ONU para acompanhar possível votação de isenção do IR
Há 25 minutos Governo Leite garante repasse extra de R$ 19 milhões para alimentação escolar e aumento em 54% para as escolas de tempo integral
Há 25 minutos Padilha decide não participar de reunião na ONU após restrição dos EUA
Há 58 minutos Comissão aprova aplicativo para envio de demandas de segurança pública
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicoob
Sala
Império
Mecânica Jaime
Tarzan
Seu Manoel
Ipiranga
Fitness
APPATA
Unimed
Sicredi
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Raffaelli
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Lazzaretti
Seco
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 3 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília Ex-presidente teve queda de pressão, crise de soluço e vômito
2
Há 5 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
3
Há 6 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
4
Há 5 dias Unidade Básica de Saúde amplia estrutura para fisioterapia e atividades em grupo
5
Há 6 dias MP pede suspensão do show de R$ 800 mil de Leonardo em Teresópolis
Sala
Tarzan
Sicoob
Ipiranga
Seco
APPATA
Raffaelli
Ipiranga
Império
Meganet
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
F&J Santos
Unimed
Rádio Municipal
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicredi
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sicredi
Tarzan
APPATA
Sicoob
Unimed
Seu Manoel
Lazzaretti
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Ipiranga
Meganet
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sala
Fitness
Seco
Raffaelli
Rádio Municipal
Mercado do povo
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados