Governo assina convênio que destina R$ 1,15 milhão à Santa Casa de São Lourenço do Sul

O governo do Estado assinou, nesta sexta-feira (19/9), convênio com a Santa Casa de Misericórdia de São Lourenço do Sul que garante o repasse de R$ R$ 1,15 milhão para a aquisição e instalação de equipamentos no bloco cirúrgico da instituição, voltado ao atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O documento foi firmado pela titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann.

O investimento será realizado por meio do Programa Avançar Mais na Saúde em parcela única, e visa fortalecer a estrutura hospitalar da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde. O plano de trabalho para a aplicação do recurso prevê a aquisição de uma autoclave hospitalar, um arco cirúrgico e uma perfuradora óssea. São Lourenço do Sul tem governo do Estado.

"Esse investimento fortalece a rede hospitalar de São Lourenço e da região Sul do Estado", destacou Arita. A secretária reforçou que, em todo o Estado, os aportes do governo por meio do Avançar Mais na Saúde já superam R$ 1 bilhão.

Referência

A Santa Casa de São Lourenço do Sul é referência em traumatologia e ortopedia para 19 municípios da região Sul do Estado. Com a modernização do bloco cirúrgico, a instituição pretende reduzir as filas de espera e atender com mais eficiência a população.

"Temos muitos desafios à frente da Santa Casa, e esses equipamentos permitirão à instituição qualificar e ampliar os serviços ofertados", afirmou o diretor-presidente da instituição, Aristides Feistler.

O prefeito do município, Zelmute Marten, destacou o esforço conjunto do município, do governo do Estado e da União para a retomada dos serviços do hospital. Também participaram do ato de assinatura o deputado estadual Zé Nunes e o prefeito de Turuçu, Ivan Scherdien.