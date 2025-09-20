WhatsApp

Saúde

Distrito Federal tem mutirão de vacinação neste sábado

Doses são aplicadas de acordo com o Calendário de Vacinação

20/09/2025 12h31
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal realiza neste sábado (20) mutirão de vacinação em diversas regiões. Em todos os pontos de imunização, as doses serão aplicadas conforme o Calendário de Vacinação , respeitando cada faixa etária.

Equipes de imunização realizam atendimento na feira do Setor O, na Ceilândia; na Administração Regional do Paranoá; no Boulevard Shopping, na Asa Norte; no Instituto Solidário, na Ceilândia; na Escola Classe do Núcleo Rural Aguilhada; e em 47 unidades básicas de Saúde.

A lista completa, com endereços e horários de funcionamento de cada ponto de imunização, pode ser conferida aqui .

“É importante levar documento de identificação e a caderneta, a fim de ser verificada a situação de cada pessoa. Se o documento tiver sido extraviado, ainda assim será possível se vacinar”, destacou a secretaria em nota.

