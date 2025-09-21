WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Sala
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Niederle
Meganet
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Fitness
Hospital Santo Antonio
APPATA
Folha Popular
Ipiranga
Lazzaretti
Império
Tarzan
Seco
Unimed
Ponto Grill
Sicoob
Raffaelli
Política

Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem

Atos acontecem em 33 cidades, incluindo as 27 capitais

21/09/2025 17h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Milhares de pessoas foram as ruas das capitais do Brasil neste domingo (21) para protestar contra a anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado e a chamada PEC da Blindagem , que prevê exigência de autorização do Congresso para processar criminalmente deputados e senadores.

Foram registradas multidões nas ruas de grandes cidades como Salvador, Recife, Natal e Belo Horizonte, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Ao todo, 33 cidades tiveram atos, incluindo todas as capitais.

Com o mote “Congresso Inimigo do Povo”, os manifestantes exigiram a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado , organização criminosa, entre outros crimes.

>> Milhares marcham no DF contra anistia a golpistas e PEC da Blindagem

Em Salvador (BA), milhares de pessoas se concentraram no bairro da Barra, na beira da praia, onde a cantora Daniela Mercury se apresentou para o público. “Bandidagem não é com a gente”, disse a artista baiana.

O ato contou ainda com o ator Wagner Moura, que também cantou, além de elogiar o julgamento da trama golpista que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados.

“Eu fiquei com vontade de falar só do momento extraordinário pelo qual passa a democracia brasileira, que é exemplo para o mundo inteiro. A gente que sempre cresceu dizendo que nossa democracia é frágil, que ela é jovem. Nossa democracia botou para ‘lenhar’ [para quebrar]”, disse Wagner Moura.

Em Belo Horizonte (MG), uma multidão ocupou as ruas do centro da cidade, em concentração na Praça Raul Soares, com gritos de “sem anistia para golpistas”. O ato também contou com apresentação de artistas, entre elas, a cantora Fernanda Takai, da banda Pato Fu.

Em Recife (PE), o ato começou por volta das 14h, na Rua da Aurora, no centro da capital pernambucana, com o desfile do bloco de frevo Eu Acho é Pouco, com uma das mais tradicionais orquestras do carnaval de Olinda. Grupos de maracatu também marcam presença no ato.

A capital paraibana João Pessoa (PB) também fez um protesto nesse domingo, com gritos de “Fora, Hugo Motta”, que é um deputado federal paraibano e preside a Câmara dos Deputados. O parlamentar foi um dos principais alvos dos protestos pelo seu papel de pautar a votação que aprovou a PEC da Blindagem na Casa.

Também foram registrados atos em Belém (PA); Teresina (PI); Natal (RN); Fortaleza (CE); Porto Alegre (RS); Florianópolis (SC); Brasília (DF); Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Convocados pelas frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, ligados ao PSOL e PT, as manifestações contaram com a presença de sindicatos, grupos estudantis, artistas e movimentos sociais, como MST e MTST, além de outros partidos de esquerda e centro-esquerda.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Paulo Pinto/Agência Brasil São Paulo tem 42 mil pessoas em ato contra PEC da Blindagem e anistia
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Ato no RJ com Caetano, Chico e Gil repudia anistia e PEC da Blindagem
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Milhares marcham no DF contra anistia a golpistas e PEC da Blindagem
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
20°
Chuva Máxima: 26° - Mínima: 17°
21°

Sensação

1.53 km/h

Vento

98%

Umidade

APPATA
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sicoob
Ponto Grill
Império
Seu Manoel
F&J Santos
Raffaelli
Lazzaretti
Sicredi
Unimed
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seco
Tarzan
Fitness
Rádio Municipal
Meganet
Sala
Ipiranga
Império
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mercado do povo
Seu Manoel
Fitness
Lazzaretti
Tarzan
Sicredi
Ipiranga
Raffaelli
Mercado Balestrin
APPATA
F&J Santos
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Meganet
Sicoob
Unimed
Sala
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Brigada Militar recupera caminhão furtado em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Canteiros centrais da Luís Carlos Prestes passam por revitalização
Lazzaretti
Tarzan
Seco
Mecânica Jaime
Sicoob
Raffaelli
Ipiranga
Sala
Ponto Grill
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Rádio Municipal
Império
Agro Niederle
Meganet
Sicredi
Fitness
Unimed
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 32 minutos São Paulo tem 42 mil pessoas em ato contra PEC da Blindagem e anistia
Há 1 hora Ato no RJ com Caetano, Chico e Gil repudia anistia e PEC da Blindagem
Há 1 hora Tempestades atingem Região Sul neste domingo
Há 4 horas Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
Há 6 horas Milhares marcham no DF contra anistia a golpistas e PEC da Blindagem
Meganet
Sicoob
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ponto Grill
Mercado Balestrin
F&J Santos
Tarzan
Seu Manoel
Sala
Fitness
Ipiranga
Agro Niederle
Raffaelli
Império
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Seco
Sicredi
Unimed
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 5 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília Ex-presidente teve queda de pressão, crise de soluço e vômito
2
Há 3 dias Tenente Portela inicia inscrições para a Operação Terra Forte, programa de recuperação de solos para agricultores familiares
3
Há 3 dias Novo poço artesiano em Daltro Filho reforça agricultura e geração de empregos
4
Há 5 dias Bolsonaro é condenado a pagar R$ 1 mi em indenização por racismo
5
Há 3 dias Semana Nacional de Trânsito debate a redução da velocidade nas vias
Ipiranga
Sicoob
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
APPATA
Tarzan
Sala
Seu Manoel
Sicredi
F&J Santos
Mercado Balestrin
Raffaelli
Fitness
Agro Niederle
Ipiranga
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Meganet
Seco
Unimed
Império
Sala
Ipiranga
Império
Raffaelli
Sicredi
Agro Niederle
Mercado do povo
Fitness
Seu Manoel
Tarzan
APPATA
Seco
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
F&J Santos
Lazzaretti
Unimed
Sicoob
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados