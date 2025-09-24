Novos soldados iniciam atividades no 7º BPM

Na terça-feira, 23, os novos soldados recém-incorporados ao 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) deram início às atividades práticas.

Após a recepção oficial realizada na segunda-feira (22), os militares começaram a fase de ambientação, conhecendo as áreas de atuação do Batalhão e se integrando às rotinas de policiamento.

Nos próximos dias, os novos policiais serão distribuídos de forma estratégica nos municípios da Região Celeiro, reforçando as ações de segurança e ampliando a presença da Brigada Militar nas ruas.