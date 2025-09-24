Árvore do recomeço: Hospital Unimed realiza homenagem a famílias de doadores de órgãos

A doação de órgãos é um ato nobre, de profundos significados. Se para o doador o livro da vida se encerra, para o beneficiado pela doação é a chance de recomeçar, de escrever novos capítulos e de renovar a esperança. Cada doador deixa um legado de solidariedade e humanidade, que não deve ser esquecido.

Por isso, como forma de homenagear essas pessoas que doaram vida a quem precisava, o Hospital Unimed Noroeste/RS, por meio da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (Cihdott), reservou um espaço especial em sua estrutura. Local que recebeu a Árvore do Recomeço, um memorial que expressa gratidão e o reconhecimento à grandeza deste gesto.

O espaço foi inaugurado oficialmente na manhã desta segunda-feira, 22, com a presença de familiares de pacientes que doaram órgãos e tiveram a captação realizada por equipe da Central de Transplantes do Rio Grande do Sul no Hospital Unimed. De forma a simbolizar o gesto de doação, foram afixadas folhas com as iniciais destas pessoas, representando a vida que floresceu a partir de um gesto de compaixão.

“Conforta muito o coração saber que alguém recebeu um pedacinho de um familiar nosso. E a árvore vem para simbolizar isso”, disse um familiar presente no ato. “Que a gente sirva de exemplo, que possamos fazer o bem, nos sentimos aliviados por termos contribuímos com a vida de alguém”, complementou outro familiar.

Representando a Diretoria, cooperados e colaboradores, o gerente Hospitalar, Günter Melchiors, fez o pronunciamento institucional. “Esta homenagem é algo para eternizar, para ficar de exemplo, de esperança e gratidão, um momento muito especial e uma forma de dizer que sempre há vida”.

Presente na inauguração, a médica Andriéli de Oliveira Buzzeto, responsável pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (Cihdott), salientou que a doação de órgãos é um gesto de amor que se manifesta mesmo em um momento de dor. “Por isso é preciso reforçar a importância de informar aos familiares sobre o desejo de ser doador. Saber desta vontade facilita a decisão”, reforçou.

Doação de órgãos no Hospital Unimed – a instituição é credenciada no Sistema Nacional de Transplantes para captação de órgãos e tecidos desde 2016, tendo sua primeira captação realizada em 2017. Desde então, já foram realizadas um total de seis captações de órgãos e/ou tecidos no Hospital Unimed Noroeste/RS.

A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (Cihdott) é responsável por atender protocolos para o diagnóstico de Morte Encefálica, realizar abordagem com os familiares para o consentimento da doação, bem como articular-se com as instituições responsáveis pela captação de órgãos. A notificação de pacientes com Morte Encefálica às entidades reguladoras deve ser feita obrigatoriamente, independentemente de ocorrer ou não a doação. Após a notificação, as demais etapas do processo são realizadas através do SUS.

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209), Jaíse Schumann (MTb 17.199) e Paola Machado (MTb 20.080)