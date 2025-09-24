WhatsApp

Miraguaí

Reunião define estratégias para atuação dos Agentes de Saúde

Saúde

24/09/2025 15h24
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Na tarde de terça-feira, 23, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) das microáreas participaram de uma reunião no auditório da Unidade Básica de Saúde. O encontro foi conduzido pela coordenadora dos ACS, Elisabete Malaquias, e pela coordenadora da UBS, Fabiana Venzo.

O foco principal foi a organização das visitas domiciliares, dos cadastros e da definição das responsabilidades de cada agente, com o objetivo de garantir maior eficiência no acompanhamento das famílias.

Outro ponto abordado foi a preparação para os novos indicadores da Atenção Primária, que entrarão em vigor no próximo ano. Esses indicadores irão nortear e fortalecer as ações de cuidado junto à comunidade, promovendo mais qualidade na assistência.

Segundo os organizadores, os ACS seguem desempenhando papel essencial na construção de uma saúde mais próxima, resolutiva e humanizada.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7

