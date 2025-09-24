WhatsApp

Senado Federal

CRA debaterá política de reforma agrária com presidente e ex-dirigentes do Incra

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) aprovou nesta quarta-feira (24) requerimento de convite para o comparecimento do presidente do In...

24/09/2025 17h42
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O requerimento foi apresentado pelo senador Jaime Bagattoli - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
O requerimento foi apresentado pelo senador Jaime Bagattoli - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) aprovou nesta quarta-feira (24) requerimento de convite para o comparecimento do presidente do Incra, César Aldrighi, que deverá falar aos senadores sobre a Política Nacional de Reforma Agrária. Ex-presidentes do Incra e um ex-coordenador do instituto também foram convidados para debaterem propostas de melhorias na gestão do programa.

Apresentado pelo senador Jaime Bagattoli (PL-RO) o requerimento inclui os ex-presidentes do Incra Geraldo Melo e Xico Graziano, além do ex-coordenador regional do Incra para a Amazônia Ocidental Assis Canuto. A data da audiência ainda será marcada.

Bagattoli classifica como “caótica” a política de reforma agrária, principalmente nas Regiões Norte e Centro-Oeste. Ele disse esperar que a audiência ajude a esclarecer a situação do Incra.

— Sabemos que o Incra hoje não tem mais funcionário. Amparo legal ele tem, mas não tem é braço para chegar e fazer a tal regularização fundiária.

