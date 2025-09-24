Governo assina convênios do Programa Avançar Mais na Saúde com Horizontina e Santo Antônio da Patrulha

Em ato realizado nesta quarta-feira (24/9), o governo do Estado formalizou a assinatura de dois convênios do Programa Avançar Mais na Saúde que irão destinar R$ 2,32 milhões para garantir melhorias na estrutura hospitalar em Santo Antônio da Patrulha e Horizontina. Os repasses vão qualificar dois hospitais de pequeno porte que são referência para as respectivas regiões e para os municípios vizinhos.

Em Santo Antônio da Patrulha, o hospital local será beneficiado com a aquisição de camas elétricas modernas, substituindo os antigos leitos de ferro. A medida deve ampliar o conforto dos pacientes e contribuir para uma recuperação mais rápida. Já em Horizontina, o recurso será destinado à construção de uma nova unidade de urgência e emergência. Atualmente, o município dispõe apenas de um espaço pequeno e limitado para o atendimento. Com a obra, a população passará a contar com uma estrutura maior, mais moderna e adequada às demandas da região.

A titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, destacou que a ação visa potencializar a rede assistencial, melhorar as condições de atendimento e aumentar a qualidade do cuidado ofertado. “São recursos que se transformam em entregas para as pessoas, desafogando a alta complexidade e fortalecendo hospitais de retaguarda”, afirmou. Arita também ressaltou que o Avançar Mais na Saúde já investiu mais de R$ 1 bilhão em todo o Rio Grande Sul.

Hospital de Santo Antônio da Patrulha

Referência para os municípios da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), no Litoral Norte, o Hospital de Santo Antônio da Patrulha firmou convênio de R$ 825,5 mil para aquisição de 50 camas elétricas, que vão qualificar o atendimento hospitalar de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Os equipamentos oferecerão mais conforto e segurança aos pacientes atendidos, contribuindo para a retomada da saúde.

O presidente da Associação Hospitalar Vila Nova, que administra o hospital, Dirceu Dal Molin, agradeceu a parceria com o governo do Estado. “O recurso representa um grande auxílio na qualidade da recuperação e na melhoria do cuidado em todos os atendimentos no hospital”, ressaltou o prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Rodrigo Massulo.

Hospital Oswaldo Cruz

Em Horizontina, a Associação Beneficente Oswaldo Cruz (Aboch) vai receber R$ 1,5 milhão para reformar e adequar o espaço de 561,12 metros quadrados que abrigará a nova unidade de urgência e emergência do hospital. A estrutura contará com salas de atendimento, de triagem médica, de assistência social, de inalação, de sutura e curativos e de observação, entre outras. Também terá recepção e sanitários para o público e para os funcionários.

O Hospital Oswaldo Cruz é referência para os municípios da 14ª CRS, na região Noroeste, e disponibiliza 65% dos atendimentos aos usuários do SUS. O presidente da Aboch, Luiz Carlos Stein, agradeceu à SES e a todos que auxiliaram na elaboração do projeto.

O prefeito de Horizontina, Jones da Cunha, considerou o momento de alegria para a comunidade. “O governo do Estado tem sido muito parceiro na construção conjunta da saúde em nosso município”, disse.