WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
Folha Popular
Império
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seco
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
APPATA
Fitness
Meganet
Sicoob
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Unimed
F&J Santos
Ponto Grill
Tarzan
Seu Manoel
Niederle
Sicredi
Raffaelli
Saúde

Governo assina convênios do Programa Avançar Mais na Saúde com Horizontina e Santo Antônio da Patrulha

Em ato realizado nesta quarta-feira (24/9), o governo do Estado formalizou a assinatura de dois convênios do Programa Avançar Mais na Saúde que irã...

24/09/2025 20h05
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Secretária Arita Bergmann, destacou que ação visa potencializar rede assistencial e melhorar condições de atendimento -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Secretária Arita Bergmann, destacou que ação visa potencializar rede assistencial e melhorar condições de atendimento -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Em ato realizado nesta quarta-feira (24/9), o governo do Estado formalizou a assinatura de dois convênios do Programa Avançar Mais na Saúde que irão destinar R$ 2,32 milhões para garantir melhorias na estrutura hospitalar em Santo Antônio da Patrulha e Horizontina. Os repasses vão qualificar dois hospitais de pequeno porte que são referência para as respectivas regiões e para os municípios vizinhos.

Em Santo Antônio da Patrulha, o hospital local será beneficiado com a aquisição de camas elétricas modernas, substituindo os antigos leitos de ferro. A medida deve ampliar o conforto dos pacientes e contribuir para uma recuperação mais rápida. Já em Horizontina, o recurso será destinado à construção de uma nova unidade de urgência e emergência. Atualmente, o município dispõe apenas de um espaço pequeno e limitado para o atendimento. Com a obra, a população passará a contar com uma estrutura maior, mais moderna e adequada às demandas da região.

A titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, destacou que a ação visa potencializar a rede assistencial, melhorar as condições de atendimento e aumentar a qualidade do cuidado ofertado. “São recursos que se transformam em entregas para as pessoas, desafogando a alta complexidade e fortalecendo hospitais de retaguarda”, afirmou. Arita também ressaltou que o Avançar Mais na Saúde já investiu mais de R$ 1 bilhão em todo o Rio Grande Sul.

Hospital de Santo Antônio da Patrulha

Referência para os municípios da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), no Litoral Norte, o Hospital de Santo Antônio da Patrulha firmou convênio de R$ 825,5 mil para aquisição de 50 camas elétricas, que vão qualificar o atendimento hospitalar de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Os equipamentos oferecerão mais conforto e segurança aos pacientes atendidos, contribuindo para a retomada da saúde.

O presidente da Associação Hospitalar Vila Nova, que administra o hospital, Dirceu Dal Molin, agradeceu a parceria com o governo do Estado. “O recurso representa um grande auxílio na qualidade da recuperação e na melhoria do cuidado em todos os atendimentos no hospital”, ressaltou o prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Rodrigo Massulo.

Hospital Oswaldo Cruz

Em Horizontina, a Associação Beneficente Oswaldo Cruz (Aboch) vai receber R$ 1,5 milhão para reformar e adequar o espaço de 561,12 metros quadrados que abrigará a nova unidade de urgência e emergência do hospital. A estrutura contará com salas de atendimento, de triagem médica, de assistência social, de inalação, de sutura e curativos e de observação, entre outras. Também terá recepção e sanitários para o público e para os funcionários.

O Hospital Oswaldo Cruz é referência para os municípios da 14ª CRS, na região Noroeste, e disponibiliza 65% dos atendimentos aos usuários do SUS. O presidente da Aboch, Luiz Carlos Stein, agradeceu à SES e a todos que auxiliaram na elaboração do projeto.

O prefeito de Horizontina, Jones da Cunha, considerou o momento de alegria para a comunidade. “O governo do Estado tem sido muito parceiro na construção conjunta da saúde em nosso município”, disse.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil Câmara aprova MP que cria programa Agora Tem Especialistas
© Marcello Casal jr/Agência Brasil Anvisa: não há registros que relacionem paracetamol a autismo
Foto: Divulgação Reunião define estratégias para atuação dos Agentes de Saúde
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
10°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:

Sensação

3.42 km/h

Vento

86%

Umidade

Sicredi
Fitness
Mecânica Jaime
Meganet
Lazzaretti
F&J Santos
APPATA
Rádio Municipal
Sala
Unimed
Agro Niederle
Ipiranga
Mercado do povo
Império
Raffaelli
Seco
Mercado Balestrin
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Seu Manoel
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicoob
Seu Manoel
Mercado do povo
Unimed
Sala
Tarzan
Raffaelli
Império
Rádio Municipal
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Fitness
Ipiranga
F&J Santos
APPATA
Ponto Grill
Meganet
Sicoob
Sicredi
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Municípios
Miraguaí - RS
Reunião define estratégias para atuação dos Agentes de Saúde
Miraguaí - RS
Semana Farroupilha inspira Festival de Talentos na Escola Lenira
Sicredi
Sicoob
Lazzaretti
F&J Santos
Sala
Agro Niederle
APPATA
Ipiranga
Fitness
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Seco
Unimed
Meganet
Rádio Municipal
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Tarzan
Seu Manoel
Império
Últimas notícias
Há 4 horas Câmara aprova projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social para saúde e educação
Há 4 horas Zenaide Maia defende MP que amplia acesso a especialistas pelo SUS
Há 4 horas Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas
Há 4 horas Sistema Cantareira terá captação menor de água a partir de outubro
Há 7 horas Senado aprova retirada de despesas com tarifaço do teto de gastos
Tarzan
Sicredi
Império
Ponto Grill
Sala
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Meganet
Seco
Ipiranga
Mercado do povo
Agro Niederle
Rádio Municipal
Seu Manoel
APPATA
Sicoob
F&J Santos
Raffaelli
Unimed
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Fitness
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela inicia inscrições para a Operação Terra Forte, programa de recuperação de solos para agricultores familiares Agricultura
2
Há 6 dias Novo poço artesiano em Daltro Filho reforça agricultura e geração de empregos
3
Há 7 dias Semana Nacional de Trânsito debate a redução da velocidade nas vias
4
Há 4 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
5
Há 7 dias Dino determina que PF investigue conduta de Bolsonaro durante pandemia
Império
Sicredi
Unimed
Tarzan
Agro Niederle
Sicoob
Seco
Seu Manoel
Sala
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado Balestrin
F&J Santos
Fitness
Rádio Municipal
Ipiranga
Raffaelli
Mecânica Jaime
APPATA
Meganet
Lazzaretti
Meganet
Sala
Mecânica Jaime
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Agro Niederle
Seco
Mercado Balestrin
Raffaelli
Império
APPATA
F&J Santos
Tarzan
Mercado do povo
Unimed
Sicredi
Ponto Grill
Fitness
Rádio Municipal
Sicoob
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados