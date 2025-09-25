WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicoob
Niederle
Fitness
F&J Santos
Mercado do povo
Sala
Ipiranga
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Meganet
Folha Popular
Seco
Hospital Santo Antonio
APPATA
Império
Ponto Grill
Raffaelli
Sicredi
Tarzan
Unimed
Lazzaretti
Saúde

Governo do Estado promove caminhada em Porto Alegre alusiva ao Setembro Verde para estimular doação de órgãos

Para marcar o Setembro Verde, mês dedicado à conscientização da população sobre a doação de órgãos e tecidos para transplante, o governo do Estado,...

25/09/2025 09h37
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

Para marcar o Setembro Verde, mês dedicado à conscientização da população sobre a doação de órgãos e tecidos para transplante, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), realiza no sábado (27/9) a caminhada O Amor Vive.

A atividade começa às 8h, na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. O percurso parte da Usina do Gasômetro e vai até a Rótula das Cuias, com retorno à Praça da Usina. Para participar, não é necessário inscrição prévia.

Fortalecer a cultura da doação

A caminhada tem como objetivo promover a conscientização pública sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, fortalecendo a cultura da doação e valorizando a vida. Além disso, busca mobilizar a sociedade, estimular o diálogo familiar sobre a doação, dar voz a pessoas transplantadas e em lista de espera, bem como aos familiares de doadores.

O objetivo também é fortalecer a rede de hospitais transplantadores como agentes de mobilização social e lançar oficialmente a campanha estadual de incentivo à doação 2025.

No início do mês, uma caminhada pelo Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, buscou sensibilizar o público da Expointer sobre a temática e foi marcada pela distribuição de materiais informativos. A secretária da Saúde, Arita Bergmann, e pessoas ligadas à pasta também prestigiaram a inciativa na feira.


Público-alvo

A atividade de 27 de setembro é aberta ao público em geral, dando visibilidade especialmente a pessoas transplantadas, pessoas em lista de espera, profissionais da saúde que atuam na captação e no transplante de órgãos, voluntários, integrantes de organizações não governamentais e entidades da área da saúde.

Também estarão presentes representantes dos maiores hospitais transplantadores do Estado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Hospital São Lucas da PUCRS e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

“A caminhada busca conscientizar a sociedade de que a doação de órgãos é importante para salvar vidas, pois através da doação pessoas que estavam aguardando por um novo órgão podem voltar a viver”, destaca o coordenador-adjunto da Central Estadual de Transplantes da SES, James Cassiano.

Campanha O Amor Vive

Visando a incentivar a doação de órgãos, o governo do Estado, em parceria com outras instituições públicas, entidades da sociedade civil e cidadãos dedicados à causa, desenvolveu a campanha "O Amor Vive". Lançada em 2023, ela traz uma mensagem de estímulo para que as pessoas se tornem doadoras.

Serviço

O quê: caminhada O Amor Vive.
Quando: sábado (27/9), de 8h às 10h.
Onde: Praça da Usina do Gasômetro (percurso: da Usina do Gasômetro até a Rótula das Cuias, com retorno à Praça da Usina do Gasômetro, em Porto Alegre).


Texto: Ascom SES
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tomaz Silva/Agência Brasil Capacitação de generalistas pode agilizar jornada do paciente, diz SBR
Governador destacou quitação de dívidas históricas que permitiram avanços na saúde pública -Foto: Vitor Rosa/Secom Governador Eduardo Leite lança SUS Gaúcho e destina R$ 1 bilhão adicional para a saúde até final de 2026
Durante o encontro, Gabriel destacou a importância do equilíbrio fiscal para os repasses na área da saúde -Foto: Bruno Todeschini / Divulgação Gabriel Souza apresenta avanços do Estado na saúde em visita à AMRIGS
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
14°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 10°
14°

Sensação

3.94 km/h

Vento

80%

Umidade

Tarzan
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sicoob
Raffaelli
F&J Santos
Fitness
Mercado Balestrin
Ipiranga
Império
Seu Manoel
Meganet
Mercado do povo
Lazzaretti
APPATA
Unimed
Sala
Seco
Sicredi
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sicredi
Ipiranga
Sicoob
Unimed
Sala
Rádio Municipal
Sicoob
Ponto Grill
APPATA
Agro Niederle
F&J Santos
Seu Manoel
Meganet
Lazzaretti
Império
Hospital Santo Antonio
Fitness
Raffaelli
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Produtos da Maibom poderão ser comercializados em nível nacional
Barra do Guarita - RS
Prefeitura recebe representantes da Oktoberfest de Itapiranga
Unimed
Sicoob
Ipiranga
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Lazzaretti
Seu Manoel
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Tarzan
Meganet
Raffaelli
Sicredi
APPATA
Sala
Império
Mercado do povo
Seco
Fitness
Últimas notícias
Há 7 horas CPMI vai ouvir presidente da Conafer e empresário ligado a Nelson Wilians
Há 8 horas CDH apura denúncias de abuso contra famílias de ribeirinhos garimpeiros no AM
Há 9 horas Capacitação de generalistas pode agilizar jornada do paciente, diz SBR
Há 9 horas Acidentes de trânsito caem, mas reabilitação onera o SUS
Há 9 horas Aprovada no Senado, MP deve reduzir fila para atendimento por especialista no SUS
Ponto Grill
Agro Niederle
Seco
Seu Manoel
APPATA
Sicoob
Mercado Balestrin
Império
Mecânica Jaime
Meganet
F&J Santos
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sala
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ipiranga
Raffaelli
Fitness
Lazzaretti
Tarzan
Sicredi
Mais lidas
1
Há 5 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país Protestos estão previstos em 23 estados, com participação de artistas
2
Há 6 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
3
Há 2 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria
4
Há 4 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
5
Há 6 dias Celso Sabino confirma a Lula que deixará Ministério do Turismo
Seu Manoel
Ipiranga
F&J Santos
Tarzan
Mercado Balestrin
Fitness
Ipiranga
Seco
Império
Sicredi
APPATA
Raffaelli
Lazzaretti
Meganet
Mecânica Jaime
Sala
Agro Niederle
Rádio Municipal
Unimed
Ponto Grill
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
APPATA
Ponto Grill
Império
Ipiranga
Raffaelli
Agro Niederle
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
Seco
Fitness
F&J Santos
Sala
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicredi
Unimed
Mercado do povo
Tarzan
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados