WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Seco
Mercado do povo
Meganet
Unimed
Lazzaretti
Ponto Grill
Raffaelli
Folha Popular
Mercado Balestrin
Império
Rádio Municipal
Tarzan
Sala
Sicoob
APPATA
Fitness
Sicredi
F&J Santos
Niederle
Seu Manoel
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Política

Marinho defende mobilização popular como pressão contra escala 6 por 1

Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, é “a mais cruel das escalas”

25/09/2025 13h47
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, voltou a defender, nesta quinta-feira (25), o fim da escala 6 por 1, durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro , produzido pelo Canal Gov. Na ocasião, Marinho destacou que a pressão do povo, por meio de manifestações, a exemplo do que aconteceu com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, cujo arquivamento só foi possível graças à mobilização popular.

Para o ministro, esse tipo de ação será fundamental para acabar com aquela que, segundo ele, é “a mais cruel das escalas”, na qual o trabalhador tem direito a apenas um dia de descanso semanal. França, Alemanha, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Islândia são alguns dos países que implementaram ou estão implementando jornadas menores do que a de 6 por 1 ou de 44 horas semanais.

Marinho sugeriu aos eleitores acompanharem posicionamento dos atuais parlamentares, no Congresso Nacional, sobre o tema, para saber “quem merece ter seu mandato renovado e quem merece ser substituído”, nas próximas eleições.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Mais cruel

“A escala 6 por 1 é, de fato, a mais cruel que existe, especialmente para as mulheres. Então o momento é de renovar”, disse o ministro ao lembrar que vários países já extinguiram esse tipo de jornada de trabalho .

“O governo brasileiro torce para um final feliz em relação à redução da jornada máxima do Brasil, hoje de 44 horas semanais, para 40 horas semanais sem prejuízo para a economia. Essa jornada é especialmente cruel para as mulheres e para a nossa juventude, que vem rechaçando esse sistema de jornada, cobrando do empresariado e das autoridades brasileiras uma adequação”, acrescentou

A proposta de alteração da escala 6 por 1 está tramitando no Congresso Nacional que, segundo ele, costuma ter outras prioridades, não necessariamente em favor dos trabalhadores.

>>Jornada 6x1 divide entidades de trabalhadores e patronais

Manifestações

Luiz Marinho disse torcer para que mobilizações e manifestações como as contrárias à anistia e à blindagem de parlamentares continuem.

“É importante manter a mobilização porque, se deixar o parlamento brasileiro livre, leve e solto, só vem prejuízo para classe trabalhadora. Ele [o Congresso Nacional] só vai dar jeito com muita pressão, como foi o caso, agora, em que a PEC da Blindagem foi enterrada”.

“Se amenizar, esse perfil do Congresso que temos não atenderá a essa reivindicação. No que depender do governo, [os trabalhadores] terão nosso apoio para acabar com a jornada 6 por 1”, completou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Lula Marques/ Agência Braasil. "Careca do INSS" promete entregar à PF documentos que provam inocência
© Lula Marques/Agência Brasil PEC da Blindagem abre portas do Congresso ao crime, diz relator
© Lula Marques/Agência Brasil Líderes devem avaliar hoje isenção do IR até R$ 5 mil, diz Motta
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
14°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 10°
14°

Sensação

3.94 km/h

Vento

80%

Umidade

Rádio Municipal
Império
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicoob
Tarzan
Raffaelli
Fitness
Meganet
Mercado Balestrin
Unimed
APPATA
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado do povo
Seco
Sicredi
Ponto Grill
Seu Manoel
Ipiranga
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicredi
Unimed
Tarzan
Meganet
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicoob
Fitness
Mercado Balestrin
Agro Niederle
APPATA
Império
Ponto Grill
Raffaelli
Mercado do povo
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicoob
F&J Santos
Seu Manoel
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Produtos da Maibom poderão ser comercializados em nível nacional
Barra do Guarita - RS
Prefeitura recebe representantes da Oktoberfest de Itapiranga
Fitness
Hospital Santo Antonio
Unimed
Agro Niederle
Sicoob
Mercado Balestrin
Seco
Lazzaretti
Sala
F&J Santos
Seu Manoel
Meganet
Ponto Grill
Tarzan
Raffaelli
Ipiranga
Sicredi
Império
Mercado do povo
APPATA
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 7 horas CPMI vai ouvir presidente da Conafer e empresário ligado a Nelson Wilians
Há 8 horas CDH apura denúncias de abuso contra famílias de ribeirinhos garimpeiros no AM
Há 9 horas Capacitação de generalistas pode agilizar jornada do paciente, diz SBR
Há 9 horas Acidentes de trânsito caem, mas reabilitação onera o SUS
Há 9 horas Aprovada no Senado, MP deve reduzir fila para atendimento por especialista no SUS
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Império
Hospital Santo Antonio
APPATA
Unimed
F&J Santos
Sicredi
Ipiranga
Mercado do povo
Tarzan
Sala
Lazzaretti
Rádio Municipal
Seco
Fitness
Raffaelli
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Meganet
Sicoob
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 5 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país Protestos estão previstos em 23 estados, com participação de artistas
2
Há 6 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
3
Há 2 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria
4
Há 4 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
5
Há 6 dias Celso Sabino confirma a Lula que deixará Ministério do Turismo
Agro Niederle
Sicoob
Lazzaretti
Seu Manoel
Raffaelli
Mercado Balestrin
Tarzan
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mecânica Jaime
Unimed
Seco
F&J Santos
Fitness
Sala
Ipiranga
Meganet
Império
APPATA
Rádio Municipal
Sicredi
Ponto Grill
Fitness
Meganet
Mercado Balestrin
Sala
Lazzaretti
F&J Santos
Império
APPATA
Raffaelli
Sicredi
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Rádio Municipal
Ipiranga
Agro Niederle
Seu Manoel
Sicoob
Seco
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados