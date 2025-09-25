Polícia Civil destrói parte da droga e apreende 13 kg de maconha em Crissiumal

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Três Passos, realizou na quarta-feira, 24, uma ação de combate ao tráfico de drogas no interior de Crissiumal, no âmbito da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras.

Durante diligências em uma área rural conhecida pela movimentação de entorpecentes, os policiais flagraram indivíduos carregando bolsas em direção a um veículo. O condutor conseguiu inicialmente fugir, mas abandonou e incendiou o carro alguns quilômetros adiante, com parte da droga em seu interior.

Os agentes conseguiram recuperar aproximadamente 13 quilos de maconha; o restante foi destruído pelo fogo. Uma mulher foi presa em flagrante no local, e as investigações continuam para identificar e capturar os demais envolvidos.

A droga apreendida será submetida à perícia pelo Instituto-Geral de Perícias. A Polícia Civil também solicitou judicialmente a incineração dos entorpecentes, conforme prevê a legislação, para garantir segurança e evitar riscos à saúde pública.

A ação reforça o compromisso da Polícia Civil com o combate ao tráfico de drogas e a preservação da ordem, especialmente em regiões de fronteira e divisas estaduais.