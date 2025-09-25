WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Meganet
Sicoob
Unimed
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sala
Seco
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Rádio Municipal
Império
Niederle
Seu Manoel
Sicredi
F&J Santos
Folha Popular
Ipiranga
Fitness
APPATA
Meio Ambiente

IMA promove atividades de compostagem e educação ambiental em escola de Canoinhas

Fotos: Divulgação/IMAO Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) por meio da equipe da Coordenadoria Regional do Meio Ambiente (CODAM) de ...

25/09/2025 18h43
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Divulgação/IMA

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) por meio da equipe da Coordenadoria Regional do Meio Ambiente (CODAM) de Canoinhas, e do Programa Penso, Logo Destino, lançou o Projeto Tatuzinho-Bola em parceria com o Centro de Educação Infantil Prefeito Antônio Souza Costa, localizado no Bairro Industrial I, em Canoinhas. O projeto implementa um sistema de compostagem doméstica com o objetivo de destinar corretamente os resíduos sólidos orgânicos e promover a educação ambiental desde a infância.

O principal objetivo do projeto é incentivar mudanças de comportamento em relação à separação e destinação adequada dos resíduos orgânicos, conforme prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A confecção e instalação de uma composteira em conjunto com as crianças permite que elas façam parte ativa desse processo. A coordenadora da Regional do IMA em Canoinhas, Zenici Herbst, reforça que para a equipe da CODAM, a compostagem é um processo natural de decomposição biológica e transformação de resíduos orgânicos em húmus e fertilizante orgânico, que facilitam a biodisponibilização de nutrientes para o solo e plantas.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A Oficina de Construção da Composteira foi realizada com a turma do Pré II, no dia 3 de setembro, contando com a participação da Coordenação do PLD, professoras, alunos e alunas. A diretora do CEI, Tânia Ferreira, destacou: “Falar de compostagem na educação infantil é ensinar para as crianças a importância do esperar, dos ciclos de cuidado com o meio ambiente e das possibilidades de reutilizar e reaproveitar os resíduos do dia a dia.”

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Durante a atividade, as crianças também conheceram o tatu-bola, animalzinho conhecido como tatu-de-jardim, que desempenha um papel ecológico importante, ajudando na decomposição de matéria orgânica, remoção de metais tóxicos e limpeza do solo. Em seguida, todos participaram da construção da composteira, que foi instalada em local adequado e acessível, com materiais fornecidos em parceria com a GR Soluções Ambientais. Ao final, a turma recebeu jogos damemória educativos, sobre questões ambientais e resíduos sólidos, oferecidos pela Klabin.

Falar sobre questões ambientais faz parte da rotina de trabalho da CODAM Canoinhas, que assume o desafio da destinação adequada dos resíduos sólidos como um diferencial por meio do Programa Penso, Logo Destino.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Fórum discutiu como parcerias público-privadas e comunitárias podem superar barreiras -Foto: Vanessa Trindade / Ascom Sema Governo do RS destaca cooperação e articulação multinível para fortalecer a adaptação climática em evento nos EUA
Foto: Reprodução/Secom SC Há 22 anos protegendo a natureza: Parque Estadual Fritz Plaumann celebra aniversário
Secretário-adjunto Marcelo Camardelli e diretor de Energia da Sema, Rodrigo Huguenin, recebem troféu em Brasília -Foto: Ascom Sema Programa que leva energia trifásica ao produtor rural recebe prêmio nacional em Brasília
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
14°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 10°
14°

Sensação

3.94 km/h

Vento

80%

Umidade

Meganet
Ipiranga
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
APPATA
F&J Santos
Seco
Mercado Balestrin
Sicoob
Agro Niederle
Mercado do povo
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicredi
Fitness
Tarzan
Lazzaretti
Unimed
Rádio Municipal
Império
Sala
Império
Agro Niederle
Raffaelli
Mercado do povo
Tarzan
Lazzaretti
Sicredi
F&J Santos
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Unimed
APPATA
Fitness
Seu Manoel
Sicoob
Meganet
Sicoob
Sala
Ipiranga
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Produtos da Maibom poderão ser comercializados em nível nacional
Barra do Guarita - RS
Prefeitura recebe representantes da Oktoberfest de Itapiranga
Seco
Tarzan
Raffaelli
F&J Santos
Mercado do povo
APPATA
Meganet
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicredi
Ponto Grill
Sala
Sicoob
Fitness
Unimed
Império
Ipiranga
Lazzaretti
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 7 horas CPMI vai ouvir presidente da Conafer e empresário ligado a Nelson Wilians
Há 8 horas CDH apura denúncias de abuso contra famílias de ribeirinhos garimpeiros no AM
Há 9 horas Capacitação de generalistas pode agilizar jornada do paciente, diz SBR
Há 9 horas Acidentes de trânsito caem, mas reabilitação onera o SUS
Há 9 horas Aprovada no Senado, MP deve reduzir fila para atendimento por especialista no SUS
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado do povo
APPATA
Agro Niederle
Tarzan
Seu Manoel
Ipiranga
Mecânica Jaime
Meganet
Império
F&J Santos
Sala
Sicredi
Mercado Balestrin
Unimed
Ponto Grill
Raffaelli
Fitness
Seco
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 5 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país Protestos estão previstos em 23 estados, com participação de artistas
2
Há 6 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
3
Há 2 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria
4
Há 4 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
5
Há 6 dias Celso Sabino confirma a Lula que deixará Ministério do Turismo
Ipiranga
Sicredi
Lazzaretti
Fitness
Império
Raffaelli
Meganet
Sala
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Unimed
APPATA
Sicoob
Seco
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Ipiranga
Rádio Municipal
F&J Santos
Tarzan
Seu Manoel
Agro Niederle
Raffaelli
APPATA
Agro Niederle
Tarzan
Sala
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado do povo
Unimed
Mercado Balestrin
Sicredi
Ponto Grill
Império
Meganet
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Fitness
Seu Manoel
Seco
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados