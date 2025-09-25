IMA promove atividades de compostagem e educação ambiental em escola de Canoinhas

Fotos: Divulgação/IMA

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) por meio da equipe da Coordenadoria Regional do Meio Ambiente (CODAM) de Canoinhas, e do Programa Penso, Logo Destino, lançou o Projeto Tatuzinho-Bola em parceria com o Centro de Educação Infantil Prefeito Antônio Souza Costa, localizado no Bairro Industrial I, em Canoinhas. O projeto implementa um sistema de compostagem doméstica com o objetivo de destinar corretamente os resíduos sólidos orgânicos e promover a educação ambiental desde a infância.

O principal objetivo do projeto é incentivar mudanças de comportamento em relação à separação e destinação adequada dos resíduos orgânicos, conforme prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A confecção e instalação de uma composteira em conjunto com as crianças permite que elas façam parte ativa desse processo. A coordenadora da Regional do IMA em Canoinhas, Zenici Herbst, reforça que para a equipe da CODAM, a compostagem é um processo natural de decomposição biológica e transformação de resíduos orgânicos em húmus e fertilizante orgânico, que facilitam a biodisponibilização de nutrientes para o solo e plantas.

Foto: Reprodução/Secom SC

A Oficina de Construção da Composteira foi realizada com a turma do Pré II, no dia 3 de setembro, contando com a participação da Coordenação do PLD, professoras, alunos e alunas. A diretora do CEI, Tânia Ferreira, destacou: “Falar de compostagem na educação infantil é ensinar para as crianças a importância do esperar, dos ciclos de cuidado com o meio ambiente e das possibilidades de reutilizar e reaproveitar os resíduos do dia a dia.”

Foto: Reprodução/Secom SC

Durante a atividade, as crianças também conheceram o tatu-bola, animalzinho conhecido como tatu-de-jardim, que desempenha um papel ecológico importante, ajudando na decomposição de matéria orgânica, remoção de metais tóxicos e limpeza do solo. Em seguida, todos participaram da construção da composteira, que foi instalada em local adequado e acessível, com materiais fornecidos em parceria com a GR Soluções Ambientais. Ao final, a turma recebeu jogos damemória educativos, sobre questões ambientais e resíduos sólidos, oferecidos pela Klabin.

Falar sobre questões ambientais faz parte da rotina de trabalho da CODAM Canoinhas, que assume o desafio da destinação adequada dos resíduos sólidos como um diferencial por meio do Programa Penso, Logo Destino.