Geral

Sistema de alerta da Defesa Civil será testado no Centro-Oeste sábado

Ferramenta emite aviso via celular sobre risco de desastres

26/09/2025 09h25
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Moradores do Distrito Federal e de mais 12 municípios dos três estados da região Centro-Oeste receberão em caráter de teste, neste sábado (27), a partir das 15 horas (horário de Brasília), alertas de emergência demonstrativos da Defesa Civil sobre riscos de desastres naturais de grande perigo.

A meta do teste da ferramenta Defesa Civil Alerta ( DCA) é simular o aviso às pessoas que estejam em localidades com risco iminente, por exemplo, de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais e chuvas de granizo, entre outros, para possam adotar medidas de proteção.

Além de Brasília e regiões administrativas do Distrito Federal, os seguintes municípios estão na lista para receber alertas simulados sobre a iminência de risco de desastres naturais:

· Goiânia, Itumbiara, Formosa e Cidade de Goiás, em Goiás;

· Campo Grande, Dourados, Corumbá e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul;

· Cuiabá, Rondonópolis, Tangará da Serra e Rio Branco, em Mato Grosso.

Os alertas serão sonoros e/ou visuais enviados a todos os aparelhos celulares das localidades em teste, conectados à rede móvel de tecnologia 4G ou 5G. A comunicação de riscos será feita na língua portuguesa, inicialmente.

Como funciona

O dispositivo Defesa Civil Alerta usa tecnologia de transmissão via telefonia celular e o serviço é gratuito. Não é necessário cadastro prévio do usuário para receber as mensagens de alerta. Os smartphones lançados a partir de 2020 são compatíveis com a ferramenta. Por padrão, os aparelhos estão habilitados.

Por isso, o usuário não precisa alterar qualquer configuração no próprio celular para receber as mensagens enviadas.

O recurso funciona independente do pacote de dados móveis. O alerta aparecerá na tela do aparelho sobreposto a qualquer conteúdo que esteja sendo acessado no celular, mesmo que o usuário esteja usando internet, vendo vídeos ou ouvindo música ou com o aparelho no modo silencioso.

Porém, se o celular estiver somente conectado no Wi-Fi, o alerta não será recebido, porque é necessário estar conectado à rede móvel 4G ou 5G.

Para pessoas com dificuldades visuais, além do alerta sonoro, existe uma funcionalidade no celular que permite a leitura do alerta.

Prevenção de desastres

O Defesa Civil Alerta moderniza o sistema de prevenção de desastres do país e complementa os envios de alertas por outros meios, que não serão substituídos: SMS , TV por assinatura, Whatsapp, Telegram e Google Public Alerts .

A depender da gravidade do alerta, o sistema também poderá emitir um sinal sonoro similar a uma sirene.

O conteúdo dos alertas e o momento de envio dos conteúdos são de responsabilidade dos departamentos de defesas civis de estados e municípios.

Não haverá cobrança para o recebimento de alertas de emergência. Desta forma, qualquer contato recebido em nome de prestadora ou instituição solicitando o pagamento de valores representa uma tentativa de golpe.

Sistema testado

O Defesa Civil Alerta (DCA) foi desenvolvido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), com suporte técnico da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e participação do Ministério das Comunicações (MCom), Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom-PR), operadoras de telefonia móvel e defesas civis estaduais e municipais.

A implantação do DCA foi feita em fases. Os primeiros alertas do Defesa Civil Alerta (DCA) foram emitidos em agosto de 2024, na etapa piloto realizada em 11 municípios das regiões Sul e Sudeste. A partir de 4 de dezembro de 2024, todos os estados dessas regiões estavam aptos a utilizar a tecnologia.

Em junho deste ano, após capacitações realizadas entre março e abril, os nove estados do Nordeste também passaram a contar com o sistema. O envio de alerta de demonstração foi feito em 14 de junho, com início oficial da operação em 18 de junho.

As regiões Norte, Centro-Oeste e o Distrito Federal já tiveram seus agentes estaduais de defesa civil capacitados em maio e junho passado.

Este mês, o serviço será habilitado no Norte do Brasil.

Por fim, com a etapa de teste na região Centro-Oeste, o Defesa Civil Alerta estará disponível, efetivamente, às populações do Centro-Oeste, no mês de outubro de 2025.

Os testes deste sábado concluirão a nacionalização da nova ferramenta da Defesa Civil Nacional para desastres de grande perigo.

Dúvidas

Saiba mais sobre a ferramenta Defesa Civil Alerta no site do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Em caso de dúvidas sobre os sistemas de alerta de desastres, é possível entrar em contato com a Anatel por meio dos canais de atendimento disponíveis (telefone 1331 ou pelo Anatel Consumidor - Portal da Agência ou com os órgãos competentes de defesa civil do Distrito Federal, estado ou município.

Outro tipo de alerta

Se o usuário de celular também quiser receber alertas de emergência via WhatsApp é necessário se cadastrar pelo telefone (61) 2034-4611 ou pelo link , e, em seguida, interagir com o chatbot (robô de atendimento), enviando um "Oi".

Após essa primeira interação, o usuário poderá compartilhar sua localização atual ou escolher qualquer outra do seu interesse e, dessa forma, receber as mensagens encaminhadas pelos órgãos de defesa civil locais.

