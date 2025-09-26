Gestão de rodovia entre Belo Horizonte e Juiz de Fora (MG) é tema de audiência na terça

55 996446296
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados discutirá, na próxima terça-feira (30), a gestão da EPR Minas Gerais S/A, concessionária responsável pelo trecho da BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora (MG). O debate será realizado às 10h30, no plenário 9.
O ministro dos Transportes, Renan Filho, é um dos convidados da reunião.
Falta de segurança
A audiência foi solicitada pelo deputado Padre João (PT-MG) para discutir as condições de segurança da rodovia.
Segundo o parlamentar, o trecho apresenta alto índice de acidentes e enfrenta os seguintes problemas:
Diante disso, o deputado pede que a concessionária preste contas da gestão desse trecho e explique as medidas adotadas para reduzir riscos e acidentes.
