Prazo de inscrição para o Encontro Estadual do Programa Penso, Logo Destino termina na próxima terça

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) informa que, na próxima terça-feira, 30, termina o prazo de inscrições para o Encontro Estadual do ProgramaPenso, Logo Destino(PLD). O evento reunirá cerca de 850 participantes e representantes de 150 municípios catarinenses.

Marcado para os dias 25 e 26 de novembro, em Xanxerê, o encontro contará com a presença de órgãos e instituições de destaque, como a Secretaria de Estado da Saúde (SES/SC), a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae), a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola (Cidasc), o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e o Ministério das Cidades, além de outros parceiros estratégicos.

Mais do que celebrar conquistas, o Encontro Estadual do PLD será um espaço para troca de ideias e construção de caminhos voltados ao fortalecimento da sustentabilidade nos municípios. A programação inclui ainda a entrega do Troféu Formiguinha aos homenageados, um reconhecimento simbólico ao esforço coletivo e aos pequenos passos que consolidam o Programa em Santa Catarina.

O evento também reforça a importância da gestão de resíduos especiais de logística reversa, já refletida em resultados expressivos, como o descarte adequado e a capacitação de aproximadamente 8 mil agentes de saúde somente em 2024.

Encontro Estadual do Programa Penso, Logo Destino

Data: 25 e 26 de novembro de 2025

Local: UNOESC – Xanxerê. Rua Dirceu Giordani, 696, Anfiteatro Unoesc, Jardim Taruma , Xanxerê, SC

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/encontro-estadual-do-programa-penso-logo-destino-2025/3037535?share_id=copiarlink