Saúde

Governo do Estado assina convênio que destina recursos para projeto do novo Hospital de Eldorado do Sul

Em solenidade realizada nesta sexta-feira (26/9), o governo do Estado assinou convênio que destina R$ 1,65 milhão, por meio do fundo do Plano Rio G...

27/09/2025 00h05
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Serão destinados R$ 1,65 milhão, por meio do Funrigs, para elaboração do projeto de arquitetura e de engenharia do novo hospital -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES
Serão destinados R$ 1,65 milhão, por meio do Funrigs, para elaboração do projeto de arquitetura e de engenharia do novo hospital -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES

Em solenidade realizada nesta sexta-feira (26/9), o governo do Estado assinou convênio que destina R$ 1,65 milhão, por meio do fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), para elaboração do projeto de arquitetura e de engenharia do novo hospital que será construído em Eldorado do Sul, Região Metropolitana de Porto Alegre.

Também foi anunciado durante o ato mais um repasse de recursos do Funrigs para proteção contra cheias no valor de R$ 17,7 milhões. Em 6 de agosto, o governador Eduardo Leite já havia anunciado a liberação de R$ 6 milhões . Somados, os recursos do governo do Estado para ações contra enchentes em Eldorado do Sul alcançam R$ 23,7 milhões.

O município foi uma dos mais afetados pelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em 2024. Por esse motivo está sendo contemplado em diversas ações do Plano Rio Grande . Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

O novo hospital

O projeto de arquitetura e de engenharia do novo hospital busca garantir a continuidade dos serviços de saúde em situações de calamidade, incorporando princípios de resiliência, sustentabilidade e autonomia. A etapa seguinte a ser realizada pela empresa que firmou convênio com o Estado prevê a destinação de R$ 65 milhões para a construção da instituição hospitalar.

A titular da Secretaria da Saúde, Arita Bergmann, destacou a importância da assinatura do convênio e ressaltou o trabalho de todos aqueles que acreditam que é possível transformar o município para ali se poder viver com alegria. “Concretizamos hoje uma etapa importante e estratégica para viabilizar um equipamento de saúde que o município tanto necessita. Estamos aqui vivendo um momento em que relembramos todo o sofrimento e os desafios que foram vividos nesta cidade, tanto na pandemia quanto nas enchentes, mas tudo isso nos dá maturidade, resiliência, coragem e muita vontade de fazer com agilidade o que precisamos para atender os anseios da população”, destacou.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinando o convênio, acompanhada pela prefeita Juliana, e pela adjunta da Serg, Angela -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES
A secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinando o convênio, acompanhada pela prefeita Juliana, e pela adjunta da Serg, Angela -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES

Arita também destacou a agilidade do município ao construir a nova unidade básica de saúde. “É tão bom saber que em tão pouco tempo, a partir dos recursos do governo do Estado, a Unidade Básica de Saúde já está quase concluída, pronta para ser inaugurada em breve. Reafirmamos o compromisso do Estado e a prontidão para fazermos o que for possível para reconstruir o município”, acrescentou.

A elaboração do projeto leva em conta a localização geográfica de Eldorado do Sul como um importante eixo modal logístico e de transporte na Região Metropolitana. A posição estratégica facilita o acesso aos serviços de saúde por parte de cidadãos de diversas regiões do Estado, reforçando o caráter regional da instituição que será construída. Atualmente, a população necessita se deslocar para municípios vizinhos para atendimentos de média e alta complexidade, tendo o Hospital de Guaíba como principal referência.

A prefeita de Eldorado do Sul, Juliana Carvalho, enalteceu o Sistema Único de Saúde (SUS) como uma política revolucionária, um exemplo para o mundo, e ressaltou que o trabalho e a união de todos é que o faz ser uma realidade. Ela também relembrou os momentos difíceis vividos pelas pessoas na época da pandemia justamente pelo fato de o município não possuir um hospital.

“Chegamos a ter 32 pessoas internadas em leitos de UTI dentro de um galpão, porque nosso pronto atendimento era um galpão. Nós nos viramos e salvamos o máximo de pessoas que pudemos. Lembrar disso reforça o fato de que devemos mostrar para as pessoas que as coisas estão avançando com rapidez. As pessoas de Eldorado precisam saber disso. Esse hospital é um sonho histórico da cidade. Eldorado está se sentido muito bem cuidado. Por isso, é extraordinário o futuro que começa agora”, disse Juliana.

Proteção contra cheias

As iniciativas propostas pelo município abrangem um conjunto de ações para abordar os desafios de drenagem e proteção contra cheias, divididas em macro e microdrenagem, planejamento estratégico e elaboração de anteprojetos de contenção. "O repasse de recursos para essas ações é muito significativo, porque representa a solução para uma grande área da cidade, que aguarda por respostas e merece uma maior proteção. A nossa maior obra é proteger os gaúchos", afirmou a secretária-adjunta da Reconstrução Gaúcha, Angela de Oliveira.

As ações que serão implementadas com os recursos destinados pelo Funrigs incluem:

  • Manutenção de valos com enrocamento:a iniciativa propõe a contratação de uma empresa de engenharia especializada para a execução de serviços de manutenção, restauração e conservação de valos, com um foco particular no enrocamento para drenagem pluvial.

  • Elaboração do plano diretor municipal de drenagem (PDMD):o município busca contratar uma empresa especializada para a elaboração do PDMD, um plano abrangente que promoverá uma política adequada de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

  • Microdrenagem urbana:contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção, conservação, reconstrução e limpeza das redes do sistema de drenagem urbana. A iniciativa visa garantir a adequada funcionalidade do sistema de escoamento de águas pluviais e prevenir eventos adversos.

  • Anteprojeto do Sistema de Proteção Contra Cheias (Fase 2) e revitalização urbana da orla do bairro Sans Souci:elaboração de um anteprojeto de engenharia para o sistema em sua fase 2, que visa a revitalização urbana da orla do bairro. Abrange um trecho contínuo de aproximadamente 5 mil metros lineares, desde a BR-290, no bairro Itaí, até o início do IPVDF, no Bairro Sans Souci.

“O Plano Rio Grande é um plano único. Não representa apenas a capacidade de reconstrução, mas de recuperação da nossa capacidade de resiliência frente aos eventos adversos e às novas realidades que vamos enfrentar a partir de agora. Estamos dando os primeiros passos para uma Eldorado do Sul totalmente protegida, onde as pessoas podem ter a tranquilidade de investir, de construir e de viver. E além disso, onde podem nascer, no novo hospital”, acrescentou Ângela.

A prefeita Juliana concluiu: “Estamos vivendo em Eldorado do Sul um momento histórico, com recursos e muita parceria. Esse ato de hoje anuncia a realização de dois sonhos da cidade: termos o nosso hospital e termos um sistema de proteção contra cheias.”

Texto: Ascom SES e Ascom Serg
Edição: Secom

