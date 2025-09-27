Instituto Unimed: viver bem na escola impacta 400 estudantes em Ijuí

Cuidar do meio ambiente e da sua saúde, além de ter atitudes responsáveis e conscientes devem ser estimuladas desde a infância. Com este objetivo, de incentivar os jovens, o Programa Viver Bem na Escola, promovido pelo Instituto Unimed/RS, com apoio do Sescoop/RS, do Instituto Unimed Noroeste/RS e da Unimed Noroeste/RS, reforça o compromisso das cooperativas com a promoção da saúde, do bem-estar e a disseminação de informações de qualidade nas comunidades escolares. Entre os dias 22 e 26 de setembro, a iniciativa chegou a 13 escolas de Ijuí, entre municipais e estaduais, impactando 400 estudantes com atividades educativas e reflexivas.

A programação contemplou diferentes faixas etárias com temas essenciais. Para alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, foi trabalhada a educação ambiental, com uma dinâmica sobre o descarte correto dos resíduos, ensinando as crianças a valorizar e proteger o meio ambiente, entendendo seu papel vital na construção de um futuro sustentável para todos. Já para estudantes do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio, o foco esteve voltado à prevenção da gravidez na adolescência e de infecção sexualmente transmissíveis (ISTs), incluindo também debates sobre anatomia e métodos contraceptivos. A oficina ofereceu informações cruciais aos jovens, orientando os mesmos a fazerem escolhas seguras.

De acordo com a gerente de Recursos Humanos da Unimed Noroeste/RS, Sandra Carneiro, é a primeira vez que o município de Ijuí recebe as oficinas do Instituto Unimed. “Acreditamos firmemente no poder da educação para transformar vidas. Por isso, as oficinas de educação ambiental e prevenção da gravidez na adolescência em escolas públicas são essenciais. E a parceria com o Instituto vem para reforçar o compromisso da cooperativa com a comunidade de Ijuí. As duas oficinas objetivam direcionar nossos jovens a se tornarem cidadãos conscientes e responsáveis”.

As atividades foram conduzidas por profissionais da Pipa Ideias, que utilizam uma linguagem acessível, estimulando a participação e o diálogo. O objetivo foi promover um aprendizado claro, informativo e acolhedor, incentivando escolhas conscientes e responsáveis. Alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente o ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), o ODS 4 (Educação de Qualidade) e o ODS 17 (Parcerias e Meios de Implementação), e aos princípios do Cooperativismo, de formação, educação e informação, e de interesse pela comunidade, o Viver Bem na Escola mostra como a cooperação pode transformar realidades e contribuir para uma sociedade mais saudável e informada.

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209), Jaíse Schumann (MTb 17.199) e Paola Machado (MTb 20.080)