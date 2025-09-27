WhatsApp

Saúde

Caminhada O Amor Vive reúne centenas de pessoas para celebrar a vida e reforçar a importância da doação de órgãos

Para marcar o Setembro Verde, mês de conscientização sobre o tema, o governo do Estado realizou, neste sábado (27/9) a caminhada O Amor Vive. A ati...

27/09/2025 21h45
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Cerca de 300 pessoas prestigiaram a atividade, que movimentou Porto Alegre no sábado ensolarado -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES
Cerca de 300 pessoas prestigiaram a atividade, que movimentou Porto Alegre no sábado ensolarado -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES

Para marcar o Setembro Verde, mês de conscientização sobre o tema, o governo do Estado realizou, neste sábado (27/9) a caminhada O Amor Vive. A atividade ocorreu na orla do Guaíba, em Porto Alegre. O percurso partiu da Usina do Gasômetro até a Rótula das Cuias, com retorno à Praça da usina e contou com a participação de aproximadamente 300 pessoas.

De acordo com dados da Central de Transplantes, 2.914 pessoas aguardam por um transplante no Estado. O levantamento aponta que 51% esperam por um rim – 1.486 pacientes. Dos que estão na fila, 39,6% precisam de córneas; 5,9%, de fígados; 2,9%, de pulmões; e 0,52%, de corações. De janeiro a setembro deste ano, 1.281 transplantes foram realizados no Rio Grande do Sul.

Para a coordenadora do programa de transplantes cardíacos Nadine Clausell, coordenadora do programa de transplantes cardíacos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), a caminhada promovida pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde e pela Central de Transplantes do Rio Grande do Sul reforça a importância de falar sobre a doação de órgãos com as famílias. "É esse diálogo que permite que as vidas se renovem mesmo nos momentos mais difíceis. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, como hospital transplantador, apoia essa iniciativa e reconhece o papel essencial das famílias, dos pacientes transplantados e daqueles que ainda aguardam por uma nova chance. Eventos como esse não devem acontecer apenas em setembro, mas se tornar parte da nossa cultura de solidariedade e cuidado com o outro", frisou.

O governo do Estado promoveu a caminhada como uma das ações do Setembro Verde, mês de conscientização sobre o tema -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES
O governo do Estado promoveu a caminhada como uma das ações do Setembro Verde, mês de conscientização sobre o tema -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES

Iniciativa reforça a importância da conscientização

Segundo o coordenador-adjunto da Central de Transplantes do Rio Grande do Sul, James Cassiano, a iniciativa reforça a importância da conscientização: "Um 'sim' pode salvar até oito vidas. Doar é um gesto de amor que ultrapassa o tempo e transforma o futuro de quem espera por uma nova chance. Que esse movimento cresça e faça parte da nossa cultura todos os dias", disse.

João Dias, de 58 anos, morador de Florianópolis, está na fila por um transplante de pulmão desde que foi diagnosticado com fibrose pulmonar em novembro de 2023. Ele veio para Porto Alegre em busca de tratamento com o Doutor José Camargo, especialista em transplantes pulmonares na Santa Casa de Porto Alegre.

Neste 27 de setembro, Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos, João participou da caminhada "O Amor Vive" e deixou uma mensagem: “É uma data muito importante para conscientizar as pessoas sobre a doação de órgãos. É um gesto que transforma a esperança em vida.”

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

