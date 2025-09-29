Setembro Amarelo e Vermelho mobiliza população com Caminhada pela Vida

Na manhã de sábado, 27, o prefeito Rosemar Sala, acompanhado do vice-prefeito Claudenir Scherer e de secretários municipais, participou da “Caminhada pela Vida”, promovida pelo Hospital Santo Antônio com apoio da Prefeitura de Tenente Portela.

A atividade integrou a programação do Setembro Amarelo e Vermelho, destacando a valorização da vida, os cuidados com a saúde mental e a conscientização sobre doenças cardiovasculares.

A concentração ocorreu em frente ao Hospital Santo Antônio e reuniu funcionários da instituição, representantes de entidades locais e a comunidade em geral. Os participantes percorreram ruas da cidade em um ato simbólico de promoção à vida e à saúde.

De acordo com os organizadores, a iniciativa também ressaltou a importância da atividade física como aliada no bem-estar emocional, auxiliando na prevenção da depressão, da ansiedade e de problemas cardíacos.

A secretária municipal de Saúde, Giovana Maciel, destacou que caminhadas como essa são fundamentais para conscientizar a população e torná-la mais informada sobre saúde física e mental.

O prefeito Rosemar Sala reforçou a mensagem principal do evento: “Estamos juntos para lembrar que a vida deve ser sempre valorizada. O Setembro Amarelo e Vermelho nos recorda da importância de cuidar da saúde mental e do coração de cada pessoa.”