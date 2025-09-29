WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
APPATA
Seco
Seu Manoel
Raffaelli
Império
Ipiranga
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Fitness
Folha Popular
Sicredi
Lazzaretti
Tarzan
Meganet
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Niederle
Mercado Balestrin
Unimed
Sala
Mercado do povo
Tenente Portela

Setembro Amarelo e Vermelho mobiliza população com Caminhada pela Vida

Saúde

29/09/2025 08h45
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na manhã de sábado, 27, o prefeito Rosemar Sala, acompanhado do vice-prefeito Claudenir Scherer e de secretários municipais, participou da “Caminhada pela Vida”, promovida pelo Hospital Santo Antônio com apoio da Prefeitura de Tenente Portela.

A atividade integrou a programação do Setembro Amarelo e Vermelho, destacando a valorização da vida, os cuidados com a saúde mental e a conscientização sobre doenças cardiovasculares.

A concentração ocorreu em frente ao Hospital Santo Antônio e reuniu funcionários da instituição, representantes de entidades locais e a comunidade em geral. Os participantes percorreram ruas da cidade em um ato simbólico de promoção à vida e à saúde.

De acordo com os organizadores, a iniciativa também ressaltou a importância da atividade física como aliada no bem-estar emocional, auxiliando na prevenção da depressão, da ansiedade e de problemas cardíacos.

A secretária municipal de Saúde, Giovana Maciel, destacou que caminhadas como essa são fundamentais para conscientizar a população e torná-la mais informada sobre saúde física e mental.

O prefeito Rosemar Sala reforçou a mensagem principal do evento: “Estamos juntos para lembrar que a vida deve ser sempre valorizada. O Setembro Amarelo e Vermelho nos recorda da importância de cuidar da saúde mental e do coração de cada pessoa.”

  • Setembro Amarelo e Vermelho mobiliza população com Caminhada pela Vida
  • Setembro Amarelo e Vermelho mobiliza população com Caminhada pela Vida
  • Setembro Amarelo e Vermelho mobiliza população com Caminhada pela Vida
  • Setembro Amarelo e Vermelho mobiliza população com Caminhada pela Vida
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© José Cruz/Agência Brasil Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
Cerca de 300 pessoas prestigiaram a atividade, que movimentou Porto Alegre no sábado ensolarado -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES Caminhada O Amor Vive reúne centenas de pessoas para celebrar a vida e reforçar a importância da doação de órgãos
© Fernando Frazão/Agência Brasil Restrições de Trump não impedirão acordos na saúde, diz Padilha
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h07
27°
Tempo limpo Máxima: 31° - Mínima: 11°
28°

Sensação

1.9 km/h

Vento

57%

Umidade

Tarzan
Meganet
Fitness
Sicoob
Lazzaretti
Seu Manoel
Sicredi
Império
Unimed
Hospital Santo Antonio
APPATA
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sala
Mercado do povo
Ponto Grill
Ipiranga
Seco
Raffaelli
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado do povo
Sala
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mercado Balestrin
F&J Santos
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Império
Ponto Grill
Sicredi
Ipiranga
Meganet
Raffaelli
Fitness
Agro Niederle
APPATA
Sicoob
Sicoob
Unimed
Municípios
Tenente Portela - RS
Setembro Amarelo e Vermelho mobiliza população com Caminhada pela Vida
Miraguaí - RS
Homem armado rouba dinheiro e celulares em lancheria de Miraguaí
Sicoob
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Unimed
Agro Niederle
Seu Manoel
Fitness
Rádio Municipal
Lazzaretti
Tarzan
Ponto Grill
Ipiranga
Raffaelli
Meganet
Império
Sicredi
Hospital Santo Antonio
APPATA
Seco
Sala
F&J Santos
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 27 minutos Estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual começam simulado para o Enem nesta segunda-feira (29)
Há 1 hora Escolas estaduais do Rio Grande do Sul superam média nacional em infraestrutura e climatização
Há 1 hora É falso que novo cadastro vai aumentar imposto de aluguel, diz governo
Há 2 horas Comissão debate os desafios para a solução de crimes no Brasil
Há 2 horas CAS pode votar aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde
Tarzan
Sicoob
Seco
APPATA
Sala
Mecânica Jaime
Unimed
Agro Niederle
Fitness
Sicredi
Império
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Meganet
Raffaelli
F&J Santos
Seu Manoel
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 5 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 5 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 6 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 5 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 5 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Meganet
Sicredi
APPATA
Sala
F&J Santos
Seco
Mecânica Jaime
Unimed
Império
Lazzaretti
Sicoob
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Raffaelli
Fitness
Agro Niederle
Ipiranga
Seu Manoel
Ipiranga
Tarzan
Rádio Municipal
Sala
Tarzan
Seco
Ipiranga
Seu Manoel
Meganet
APPATA
Agro Niederle
F&J Santos
Fitness
Mecânica Jaime
Raffaelli
Rádio Municipal
Mercado do povo
Unimed
Sicoob
Império
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados