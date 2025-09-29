BM intensifica ações de segurança em Coronel Bicaco com Operação Cerco Fechado

Na noite de domingo, 28, a Brigada Militar, por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), realizou em Coronel Bicaco a Operação Cerco Fechado, voltada para ações preventivas e repressivas qualificadas. O objetivo principal foi reduzir os índices de violência e criminalidade, em especial os crimes violentos letais intencionais (CVLI), com base em análise criminal e de inteligência.

As atividades ocorreram na área central, nas principais vias de acesso ao município, em praças e bairros. Foram realizadas barreiras de fiscalização de trânsito, abordagens qualificadas e identificação de pessoas.

Ao final, a operação resultou na identificação de 57 pessoas, fiscalização de 54 veículos, execução de 2 barreiras de fiscalização e recolhimento de 2 veículos.

Segundo a Brigada Militar, a ação transcorreu dentro da normalidade, contribuindo para o aumento da sensação de segurança, a preservação da ordem pública e a aproximação com a comunidade local.