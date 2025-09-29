IMA e parceiros promovem conservação da margarida-das-nuvens, espécie rara da Serra do Rio do Rastro

Margarida-das-nuvens (Hysterionica pinnatisecta) Foto: Júlia Gava

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), por meio do Plano de Ação Territorial para Conservação de Espécies Ameaçadas do Planalto Sul (PAT Planalto Sul), realizou uma vistoria técnica nos penhascos rochosos da Serra do Rio do Rastro, área de ocorrência natural da margarida-das-nuvensHysterionica pinnatisecta, espécie alvo do PAT.

Essa planta herbácea da família Asteraceae é endêmica dos paredões rochosos de alta altitude do Planalto Sul catarinense e considerada rara e vulnerável devido à sua distribuição restrita e à sensibilidade do habitat a intervenções humanas, como obras rodoviárias e turismo intensivo. Encontra-se ameaçada de extinção na categoria Criticamente em Perigo na Lista Nacional de Espécies da Flora Ameaçada de Extinção e na categoria Vulnerável da Lista Estadual de Espécies da Flora Ameaçada de Extinção de Santa Catarina.

A ação contou com a parceria da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, da empresa responsável pela manutenção da rodovia SC-390 e de pesquisadores da Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), reforçando a importância da articulação entre órgãos públicos, iniciativa privada e academia para a conservação da biodiversidade.

Durante a vistoria, foram avaliadas as condições do habitat e identificados pontos críticos para subsidiar medidas de manejo e conservação que assegurem a sobrevivência da espécie a longo prazo, incluindo o controle da espécie exótica invasoraPersicaria capitata(tapete-inglês) e divulgação dos pontos críticos para a conservação da espécie junto às equipes de manutenção da rodovia.

Como parte das ações de sensibilização, o PAT Planalto Sul lançou a série de vídeos que mostra as iniciativas de conservação na região. O episódio 2, “A Ciência aliada à Natureza”, traz informações sobre os estudos desenvolvidos sobre aHysterionica pinnatisectapela equipe do Herbário Pe. Dr. Raulino Reitz (CRI) da Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), apresentando imagens inéditas do habitat e dos trabalhos científicos em andamento.