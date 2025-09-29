WhatsApp

Derrubadas

Ação rápida da BM resulta na prisão por furto em Esquina Colorada

Polícia

29/09/2025 15h33
Por: Júlio Santos
Foto: Efetivo 7°BPM
Foto: Efetivo 7°BPM

Na tarde desta segunda-feira, 29, por volta das 13h, a Brigada Militar atendeu a uma ocorrência de furto de telefone celular na localidade de Esquina Colorada, interior de Derrubadas.

A vítima acompanhava em tempo real a localização do aparelho subtraído e repassava as informações à guarnição. Durante as diligências, o celular foi localizado em uma área de mata, onde os policiais encontraram um indivíduo em atitude suspeita, reconhecido como autor do crime.

Com ele, foram apreendidas mochilas contendo dinheiro, ferramentas e outros objetos furtados, todos reconhecidos pela vítima. O homem recebeu voz de prisão, foi encaminhado para exame médico e apresentado na Delegacia de Polícia, junto com os materiais recuperados.

Imagens do sistema de videomonitoramento confirmaram a autoria do crime. A ação resultou na recuperação dos bens e demonstrou a pronta resposta da Brigada Militar à comunidade de Derrubadas.

