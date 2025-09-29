WhatsApp

Tenente Portela

Força Tática realiza prisão por tráfico de drogas em Tenente Portela

Polícia

29/09/2025 15h34
Por: Júlio Santos
Foto: Efetivo 7°BPM
Foto: Efetivo 7°BPM

Na tarde de segunda-feira, 29, durante a Operação Cerco Fechado, a Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas em Tenente Portela.

O indivíduo foi flagrado repassando entorpecentes e, ao perceber a presença policial, tentou fugir para dentro de uma residência, resistindo à abordagem.

Com ele, foram apreendidas 22 pedras de crack, quatro porções de cocaína prontas para a venda, além de dinheiro e um telefone celular.

Após exame médico, o suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia de Tenente Portela.

Segundo a Brigada Militar, a ação reforça o compromisso da corporação no combate à criminalidade e na garantia da segurança da comunidade.

