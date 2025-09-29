WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Ipiranga
APPATA
Sala
Seco
Sicoob
Unimed
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Tarzan
Seu Manoel
Rádio Municipal
Império
Niederle
Ponto Grill
Meganet
Folha Popular
F&J Santos
Mercado do povo
Lazzaretti
Fitness
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Política

Presidente da CPMI mantém pedido de prisão de sócio do Careca do INSS

Senador fez críticas ao parecer da PGR para arquivar processo

29/09/2025 19h13
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Lula Marques/ Agência Brasil.
© Lula Marques/ Agência Brasil.

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), criticou nesta segunda-feira (29) o parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) pelo arquivamento do processo aberto contra o economista Rubens Oliveira Costa, após ser detido por falso testemunho em depoimento à comissão. Viana afirmou que vai manter a decisão de prender o economista.

Nesta segunda-feira, durante a abertura da reunião da comissão que investiga o desvio de recursos de aposentados e pensionistas, Carlos Viana disse que foi informado da manifestação da PGR alegando que o empresário havia comparecido à CPMI na condição de investigado, e não de testemunha, e não estava, desta forma, sob compromisso legal de ter que dizer a verdade.

“Esta CPMI é soberana no exercício das funções, nós conduzimos as investigações e definimos quem é testemunha e quem é investigado, e daremos sequência a todos os trabalhos com absoluta firmeza e transparência. O colegiado tem clareza do seu papel. Nós estamos aqui para apurar responsabilidades, separar os envolvidos e levar a verdade à sociedade brasileira. Nenhuma decisão externa altera o rumo dos nossos trabalhos. Reafirmo, a autoridade da CMPI é plena e assegurada pela Constituição brasileira”, afirmou o parlamentar.

O senador Carlos Viana afirmou ainda que pediu à Advocacia do Senado para apresentar um recurso contra o encerramento do inquérito contra Oliveira Costa.

“Em relação às investigações, a CPMI é autônoma e tem independência na investigação, quem decide os rumos delas somos nós. Quando a investigação está no âmbito da Polícia Federal e nos inquéritos que serão encaminhados ao Judiciário, a procuradoria pode se posicionar com muita tranquilidade, porque lá é o foro correto para isso. Mas, aqui no Parlamento, temos regras próprias de trabalho e de independência para executar nossas funções”, acrescentou.


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Entenda o caso

O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), pediu a prisão do empresário Rubens Oliveira Costa , apontado como sócio de Antônio Carlos Antunes, chamado Careca do INSS, após depoimento à CPMI.

Oliveira Costa foi convocado para depor como testemunha no colegiado na segunda-feira (22), quando o relator da CPMI pediu a prisão preventiva do economista por risco de fuga e a prática de novos crimes e a prisão em flagrante por crime de ocultação documental.

Oliveira Costa foi detido ao final do seu depoimento, mas foi liberado pela Polícia Legislativa do Senado na madrugada de terça-feira (23), após esclarecimentos à Secretaria de Polícia do Senado Federal e, segundo um de seus advogados, Bernardo Coelho, foi liberado na sequência, sem sequer pagar fiança.

Depoimentos

Nesta segunda-feira, a CPMI vai ouvir o depoimento do presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), Carlos Roberto Ferreira Lopes.

A Conafer está entre as entidades com maior volume de descontos nas mensalidades de aposentados, segundo investigação da Polícia Federal.

O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, justificou a convocação do sindicalista em razão do crescimento vertiginoso da arrecadação da Conafer, que saltou de R$ 6,6 milhões para mais de R$ 40 milhões, que coincide com o período em que se intensificaram os descontos indevidos diretamente nos benefícios previdenciários de segurados.

Inicialmente também estava previsto o depoimento do empresário Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti, mas foi adiado. O presidente do colegiado disse que adiou a oitiva para não prejudicar os trabalhos do colegiado. O depoimento será prestado na próxima quinta-feira (2).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Paulo Pinto/Agência Brasil Alckmin diz estar otimista com encontro anunciado entre Lula e Trump
© Antonio Cruz/Agência Brasil Em conferência, Lula diz que autoritarismo teme as mulheres
© Antonio Cruz/Agência Brasil Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
Tenente Portela, RS
Atualizado às 00h14
17°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
17°

Sensação

1.11 km/h

Vento

91%

Umidade

Tarzan
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Unimed
Império
Sala
Meganet
APPATA
Fitness
Agro Niederle
Sicoob
Mercado do povo
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado Balestrin
Seu Manoel
F&J Santos
Raffaelli
Seco
Rádio Municipal
Sicredi
Fitness
Sicoob
Mercado Balestrin
Império
Unimed
Raffaelli
Lazzaretti
Sala
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sicredi
APPATA
Seu Manoel
Sicoob
Ipiranga
Meganet
Mecânica Jaime
Mercado do povo
F&J Santos
Tarzan
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Municípios
Tenente Portela - RS
Força Tática realiza prisão por tráfico de drogas em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Ação rápida da BM resulta na prisão por furto em Esquina Colorada
Raffaelli
APPATA
Mercado do povo
Seco
Ipiranga
Fitness
Meganet
Sicredi
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Agro Niederle
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicoob
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
F&J Santos
Mecânica Jaime
Unimed
Império
Sala
Últimas notícias
Há 29 minutos Secretaria da Cultura promove formação sobre acessibilidade para instituições e eventos da área
Há 29 minutos Em depoimento na CPMI do INSS, presidente de entidade de agricultores nega acusações de fraude
Há 29 minutos CPMI: presidente da Conafer nega irregularidades e apela ao silêncio
Há 4 horas Por vídeo, Padilha critica negacionismo em evento nos Estados Unidos
Há 5 horas STF não deixará de julgar leis que afrontam a Constituição, diz Fachin
Meganet
Mercado Balestrin
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mercado do povo
Sicoob
Lazzaretti
Sala
Sicredi
Fitness
Mecânica Jaime
Império
Tarzan
Seco
Ponto Grill
APPATA
Agro Niederle
Unimed
Raffaelli
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 6 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 5 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 6 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 5 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 5 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Agro Niederle
Tarzan
Seu Manoel
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Fitness
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicoob
Império
F&J Santos
Lazzaretti
Sala
Unimed
APPATA
Sicredi
Meganet
Seco
Mecânica Jaime
Ipiranga
Rádio Municipal
Rádio Municipal
Império
Seu Manoel
Sala
Lazzaretti
Sicredi
Sicoob
Tarzan
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Fitness
Raffaelli
Seco
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Meganet
APPATA
Unimed
Ponto Grill
Agro Niederle
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados