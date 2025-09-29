WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Fitness
Niederle
Sicredi
Rádio Municipal
Ponto Grill
F&J Santos
Mecânica Jaime
Folha Popular
Seu Manoel
Unimed
Império
Mercado do povo
Meganet
Lazzaretti
Raffaelli
Tarzan
Seco
Sicoob
Sala
APPATA
Saúde

SP já teve outros casos de bebidas contamidas com metanol; relembre

Bahia e Minas Gerais também já tiveram episódios de intoxicação

29/09/2025 19h46
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os casos recentes de pessoas que morreram ou ficaram com sequelas após o consumo de bebidas adulteradas com metanol não são inéditos no estado de São Paulo. Em 1992, quatro pessoas morreram e cerca de outras 160 tiveram sintomas, como náuseas. À época, o Instituto Adolfo Lutz atestou que as bebidas, consumidas em uma danceteria em Diadema, estavam contaminadas pelo produto, que é altamente tóxico.

Segundo registros da imprensa à época, os casos aconteceram em 27 de dezembro de 1992, quando cerca de 50 pessoas foram ao Hospital Público de Diadema com sintomas de intoxicação, como dores de cabeça, náusea e problemas nos olhos. Eles consumiram uma bebida chamada “bombeirinho”, mistura de vodca com groselha.

Posteriormente, em 5 de janeiro, mais 110 pessoas foram ao mesmo hospital da cidade do Grande ABC, sendo que 28 delas ficaram internadas e três morreram. A quarta morte aconteceu no município vizinho de Santo André, onde o corpo de um operário foi achado na divisa de São Paulo e o Instituto Médico Legal detectou o metanol.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Cachaça e cerveja contaminadas

Em 1999, a Bahia registrou 35 mortes em 10 cidades. Na ocasião, os óbitos aconteceram por ingestão de cachaça contaminada com etanol.

Outro caso relacionado à contaminação de bebidas foi o da cerveja da marca Belorizontina , da Backer, em Minas Gerais. Na ocasião, 29 pessoas foram intoxicadas por dietilenoglicol, substância tóxica usada na fabricação de bebidas que vazou de um dos tanques de produção. Elas desenvolveram uma síndrome que causou insuficiência renal aguda. Desse total, dez pessoas morreram e 19 apresentaram sequelas graves.

Sintomas e orientações

O Ministério da Justiça e Segurança Pública alerta que devem ser tratados como suspeita de adulteração sintomas como visão turva, dor de cabeça e náusea.

Caso os consumidores manifestem estes sintomas, a recomendação é procurar atendimento médico urgente e acionar o Disque-Intoxicação ou Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) para as devidas orientações.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Por vídeo, Padilha critica negacionismo em evento nos Estados Unidos
Foto: Divulgação Setembro Amarelo e Vermelho mobiliza população com Caminhada pela Vida
© José Cruz/Agência Brasil Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
Tenente Portela, RS
Atualizado às 00h14
17°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
17°

Sensação

1.11 km/h

Vento

91%

Umidade

Sala
Tarzan
Ipiranga
Mercado do povo
Sicoob
Lazzaretti
Agro Niederle
Seco
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Meganet
Ponto Grill
Império
Raffaelli
Rádio Municipal
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Fitness
Sicredi
APPATA
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Agro Niederle
Mecânica Jaime
F&J Santos
Império
Sicredi
Lazzaretti
Fitness
Sicoob
Rádio Municipal
Sala
Meganet
Seu Manoel
Unimed
Raffaelli
Sicoob
Mercado Balestrin
APPATA
Ipiranga
Mercado do povo
Municípios
Tenente Portela - RS
Força Tática realiza prisão por tráfico de drogas em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Ação rápida da BM resulta na prisão por furto em Esquina Colorada
Meganet
Rádio Municipal
Fitness
Ponto Grill
Unimed
Tarzan
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sicoob
Agro Niederle
Lazzaretti
Raffaelli
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sicredi
Sala
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seco
APPATA
Império
Últimas notícias
Há 29 minutos Secretaria da Cultura promove formação sobre acessibilidade para instituições e eventos da área
Há 29 minutos Em depoimento na CPMI do INSS, presidente de entidade de agricultores nega acusações de fraude
Há 29 minutos CPMI: presidente da Conafer nega irregularidades e apela ao silêncio
Há 4 horas Por vídeo, Padilha critica negacionismo em evento nos Estados Unidos
Há 5 horas STF não deixará de julgar leis que afrontam a Constituição, diz Fachin
Sicoob
Meganet
Hospital Santo Antonio
Unimed
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicredi
Mercado do povo
Agro Niederle
Ipiranga
F&J Santos
Fitness
APPATA
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sala
Seco
Tarzan
Rádio Municipal
Império
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 6 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 5 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 6 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 5 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 5 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Ponto Grill
Império
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicredi
Ipiranga
APPATA
Fitness
Agro Niederle
Meganet
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Tarzan
Sala
Sicoob
Seco
Seu Manoel
Ipiranga
Unimed
Raffaelli
Fitness
Ponto Grill
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Império
Sala
Rádio Municipal
Mercado do povo
Seu Manoel
Ipiranga
Raffaelli
Mecânica Jaime
Tarzan
Seco
Agro Niederle
Meganet
APPATA
Unimed
Sicredi
Mercado Balestrin
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados