WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Sicredi
Raffaelli
Rádio Municipal
Ponto Grill
Império
Unimed
Tarzan
Fitness
Lazzaretti
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sala
Ipiranga
F&J Santos
Meganet
Seu Manoel
Folha Popular
Sicoob
Mercado Balestrin
Niederle
Seco
Mecânica Jaime
Geral

Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos

Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF

29/09/2025 19h46
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, disse nesta segunda-feira (29) que terá uma gestão marcada pelo diálogo com os demais poderes e a defesa dos direitos humanos.

Fachin tomou posse no cargo de presidente da Corte hoje e vai comandar o Poder Judiciário pelos próximos dois anos. O cargo de vice-presidente será exercido pelo ministro Alexandre de Moraes.

No discurso de posse, o novo presidente reafirmou o compromisso do STF com a Constituição.

“Hoje é dia de reafirmar compromissos. É mandatório respeitar as leis e as instituições. Contudo, a verdade é que as pessoas precisam querer e ter razões para confiar no sistema de justiça”, afirmou.

Fachin também defendeu a separação das funções dos Três Poderes e o diálogo institucional. “Nosso compromisso é com a Constituição. Ao Direito, o que é do Direito. À política, o que é da política”, destacou.

No campo dos direitos humanos, o ministro disse que grupos vulneráveis não ficarão sem voz na Corte. “Grupos vulneráveis não podem ser ignorados. A escuta é um dever da Justiça", disse.

Comunidades Indígenas

Fachin ressaltou que o STF vai trabalhar para garantir a proteção constitucional às comunidades indígenas.

“No âmbito e limite de nossas atribuições, estaremos atentos aos correlatos deveres de um tribunal constitucional nesse tema, a fim de que a Constituição seja efetivada para assegurar esse direito, que compreende respeito integral às suas culturas, línguas e crenças”, afirmou.

Combate à corrupção

Sobre as investigações de casos de corrupção, Edson Fachin disse que a resposta da Corte será firme. “Ninguém está acima das instituições, elas são imprescindíveis e somos melhores com elas”, pontuou.

Pautas

Por ter perfil pessoal mais contido, Fachin teve evitar declarações polêmicas na imprensa e embates com políticos. De acordo com pessoas próximas ao ministro, o novo presidente deve se destacar pela condução de julgamentos com grande impacto social.

Na próxima quarta-feira (1º), quando será realizada a primeira sessão sob o comando de Fachin, a Corte vai iniciar o julgamento sobre o vínculo empregatício de motoristas e entregadores de aplicativos, a chamada “uberização”.

Perfil

Indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff, Edson Fachin tomou posse no Supremo em junho de 2015. O ministro nasceu em Rondinha (RS), mas fez carreira jurídica no Paraná, onde se formou em direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

No STF, foi relator das investigações da Operação Lava Jato, do processo sobre o marco temporal para demarcações de terras indígenas e do caso que ficou conhecido como ADPF das Favelas, ação na qual foram adotadas diversas medidas para diminuir a letalidade policial durante operações contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro.

Relator das ações penais da trama golpista, Alexandre de Moraes é formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). O ministro foi empossado no cargo em março de 2017.Ele foi indicado pelo ex-presidente Michel Temer para suceder o ministro Teori Zavascki, falecido em um acidente de avião naquele ano.

Antes de chegar ao STF, Moraes também ocupou diversos cargos no governo de São Paulo, onde foi secretário de Segurança Pública e de Transportes. Ele também foi ministro da Justiça no governo Temer.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Antonio Cruz/Agência Brasil Mulheres cobram direitos e voz na 5ª Conferência Nacional
© José Cruz/Agência Brasil Entenda as novas regras de hospedagem que entram em vigor em dezembro
© Marcello Casal jr/Agência Brasil Força-tarefa garante abastecimento de combustível no Rio de Janeiro
Tenente Portela, RS
Atualizado às 00h14
17°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
17°

Sensação

1.11 km/h

Vento

91%

Umidade

Ponto Grill
Tarzan
Seco
F&J Santos
Raffaelli
Seu Manoel
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Império
Sicoob
Fitness
Mercado do povo
Sicredi
Ipiranga
Sala
Unimed
Meganet
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
APPATA
Seu Manoel
Sicoob
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicredi
APPATA
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Ipiranga
Meganet
Unimed
Império
Ponto Grill
Raffaelli
Agro Niederle
Rádio Municipal
Fitness
Lazzaretti
Tarzan
Sala
Mercado Balestrin
Municípios
Tenente Portela - RS
Força Tática realiza prisão por tráfico de drogas em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Ação rápida da BM resulta na prisão por furto em Esquina Colorada
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Meganet
Império
Tarzan
Unimed
F&J Santos
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Agro Niederle
Sala
Rádio Municipal
Fitness
Sicoob
Ipiranga
Mercado do povo
Seco
Seu Manoel
APPATA
Raffaelli
Sicredi
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 29 minutos Secretaria da Cultura promove formação sobre acessibilidade para instituições e eventos da área
Há 29 minutos Em depoimento na CPMI do INSS, presidente de entidade de agricultores nega acusações de fraude
Há 29 minutos CPMI: presidente da Conafer nega irregularidades e apela ao silêncio
Há 4 horas Por vídeo, Padilha critica negacionismo em evento nos Estados Unidos
Há 5 horas STF não deixará de julgar leis que afrontam a Constituição, diz Fachin
Seu Manoel
Ipiranga
Sicoob
Seco
Tarzan
Sala
Hospital Santo Antonio
APPATA
Meganet
Mercado do povo
Unimed
Mecânica Jaime
F&J Santos
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Fitness
Raffaelli
Ponto Grill
Império
Lazzaretti
Sicredi
Mais lidas
1
Há 6 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 5 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 6 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 5 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 5 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Meganet
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicredi
Raffaelli
Ipiranga
F&J Santos
Unimed
Seu Manoel
Império
Fitness
Sala
Tarzan
Seco
Ipiranga
APPATA
Sicoob
APPATA
Seco
Fitness
Sicredi
Unimed
Mercado Balestrin
Raffaelli
Império
Ipiranga
Tarzan
Ponto Grill
F&J Santos
Seu Manoel
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sicoob
Meganet
Agro Niederle
Sala
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados