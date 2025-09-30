WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Mercado do povo
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Império
APPATA
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sala
F&J Santos
Niederle
Ipiranga
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seco
Sicredi
Meganet
Lazzaretti
Unimed
Raffaelli
Tarzan
Folha Popular
Saúde

União estabelece protocolo para casos de intoxicação por metanol

Já são dez casos de intoxicação e três óbitos, após consumo de bebida

30/09/2025 09h39
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Saúde monitora os casos de intoxicação por metanol no estado de São Paulo . A orientação é que todas as unidades de saúde, em especial a rede de urgência e emergência, sigam o protocolo de notificação para casos suspeitos de intoxicação exógena (com agente tóxico de origem externa).

Em reunião extraordinária do Comitê Técnico do Sistema de Alerta Rápido (SAR) do Governo Federal, nesta segunda-feira (29), foi confirmado o décimo caso de intoxicação por metanol relacionado ao consumo de bebida alcoólica no estado de São Paulo. Até o final do dia, três óbitos haviam sido confirmados.

O encontro foi coordenado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

>> Clique aqui e leia mais sobre o assunto .

Em nota, a pasta informou que a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) vai emitir alerta aos Procons de todo o país com orientações a fornecedores e consumidores sobre a segurança na comercialização e no consumo de bebidas alcoólicas.

Ainda de acordo com o comunicado, o Ministério da Agricultura e Pecuária levanta informações para avaliar eventuais ações de fiscalização.

“Os casos apresentam padrão inédito e diverso aos que eram, até então, registrados. As ocorrências de intoxicação por metanol estavam, majoritariamente, associadas a pessoas em extrema vulnerabilidade ou população em situação de rua, ambos a partir de ingestão de álcool em postos de gasolina adulterados com a substância”, informou a nota.

“No entanto, a partir do início do mês de setembro, em um curto intervalo de tempo, os pacientes intoxicados apresentaram histórico de ingestão recente de bebidas alcoólicas destiladas em cenas sociais de consumo alcoólico, incluindo bares, e com diferentes tipos de bebida, como gin, whisky, vodka, entre outros”, completou o texto.

Diante do caráter inédito da situação, o Ministério da Justiça e Segurança Pública alertou para a possibilidade de existirem casos ainda não notificados , além de casos que seguem sob investigação ou que aguardam confirmação laboratorial.

Participaram do encontro representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura e Pecuária, da Polícia Federal, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), da Receita Federal, da Polícia Científica de São Paulo, do Instituto Médico Legal de São Paulo e do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.

Na manhã desta terça-feira (30), os ministros da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski; da Saúde, Alexandre Padilha; e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, concedem coletiva de imprensa para dar mais detalhes sobre o plano de ação do Governo Federal.

Entenda

De acordo com o comunicado, a intoxicação por metanol caracteriza emergência médica de extrema gravidade . A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar ao óbito.

Os principais sintomas são visão turva ou perda de visão, podendo levar à cegueira, e mal-estar generalizado, incluindo náuseas, vômitos, dores abdominais e sudorese.

Em caso de identificação dos sintomas, a orientação do governo federal é buscar imediatamente um serviço de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:

  • Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;
  • Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) da cidade, para orientação especializada: contatos disponíveis aqui ;
  • Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 – de qualquer lugar do país.

“É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado. A demora no atendimento e identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente.”

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Frame EBC Vírus da chikungunya afeta crianças e adolescentes e deixa sequelas
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Estudo com dados de 101 países aponta danos do álcool à saúde mental
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Por vídeo, Padilha critica negacionismo em evento nos Estados Unidos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 09h07
19°
Chuva Máxima: 20° - Mínima: 16°
19°

Sensação

2.72 km/h

Vento

95%

Umidade

Raffaelli
Sicredi
Sala
Tarzan
APPATA
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Meganet
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mercado do povo
Fitness
Ipiranga
Seco
Seu Manoel
Unimed
Lazzaretti
Agro Niederle
F&J Santos
Império
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Seu Manoel
Raffaelli
Sicoob
Fitness
Mercado Balestrin
Sala
Lazzaretti
Mercado do povo
Meganet
APPATA
Ponto Grill
Tarzan
Sicredi
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Unimed
F&J Santos
Sicoob
Ipiranga
Império
Municípios
Derrubadas - RS
Município investe em mais um ônibus escolar com recursos próprios
Tenente Portela - RS
Força Tática realiza prisão por tráfico de drogas em Tenente Portela
Fitness
Lazzaretti
Unimed
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Raffaelli
Meganet
Seco
Sicoob
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicredi
Mercado do povo
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sala
Agro Niederle
Império
Ponto Grill
APPATA
Ipiranga
Últimas notícias
Há 25 minutos União estabelece protocolo para casos de intoxicação por metanol
Há 25 minutos Motta acelera debate sobre segurança pública e pauta pedidos de urgência para propostas de consenso
Há 25 minutos Vírus da chikungunya afeta crianças e adolescentes e deixa sequelas
Há 25 minutos Autismo: primeiro projeto de iniciativa de cidadãos pode se tornar lei
Há 1 hora Comissão aprova projeto de define como infração gravíssima dirigir de maneira irresponsável
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Ipiranga
Império
Ponto Grill
F&J Santos
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Fitness
Sicredi
Rádio Municipal
Meganet
Seu Manoel
APPATA
Unimed
Lazzaretti
Sicoob
Tarzan
Raffaelli
Seco
Sala
Mais lidas
1
Há 6 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 7 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
3
Há 6 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
4
Há 6 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 6 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Mercado Balestrin
Império
Fitness
Sala
APPATA
Ipiranga
Ipiranga
Ponto Grill
Lazzaretti
Seu Manoel
Sicoob
Seco
Unimed
Meganet
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicredi
Tarzan
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicredi
Raffaelli
Sala
Ponto Grill
F&J Santos
Meganet
Sicoob
Agro Niederle
Rádio Municipal
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Seco
Império
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Ipiranga
Lazzaretti
Fitness
Seu Manoel
Unimed
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados