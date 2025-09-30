WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Unimed
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Império
Niederle
Sicredi
Sicoob
APPATA
F&J Santos
Seu Manoel
Folha Popular
Meganet
Mercado do povo
Seco
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Rádio Municipal
Fitness
Sala
Tarzan
Raffaelli
Senado Federal

Prerrogativas de organizações estudantis vão à análise da Câmara

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou nesta terça-feira (30), em turno suplementar, projeto que define objetivos e prerrogativas de organiz...

30/09/2025 12h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O PL 3.618/2019 foi aprovado pela Comissão de Educação na forma de um substitutivo de Veneziano Vital do Rêgo - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
O PL 3.618/2019 foi aprovado pela Comissão de Educação na forma de um substitutivo de Veneziano Vital do Rêgo - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou nesta terça-feira (30), em turno suplementar, projeto que define objetivos e prerrogativas de organizações de representação estudantil, como grêmios, centros acadêmicos e diretórios acadêmicos.

O PL 3.618/2019 recebeu parecer favorável, na forma de um substitutivo, do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). Do ex-senador Rodrigo Cunha, a matéria segue agora para a Câmara dos Deputados.

O projeto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabelece como objetivos para essas organizações, tanto em instituições públicas como privadas, contribuir para o bem comum da comunidade escolar; promover entre os estudantes o interesse e a valorização de princípios cívicos, desportivos, científicos e culturais; estimular nos estudantes atitudes de responsabilidade e promover a participação nas atividades escolares e sociais e na luta por direitos; avaliar o desempenho do corpo docente, promovendo a solidariedade entre alunos e professores; e participar da assistência aos estudantes carentes de recursos.

O projeto prevê que a oferta de infraestrutura necessária para o funcionamento dos grêmios, centros e diretórios acadêmicos será providenciada pela instituição de ensino, e incluirá, na medida do possível, espaço físico, equipamentos e mobiliário adequado, observando a disponibilidade orçamentária da instituição. Além disso, garante às organizações estudantis a proteção de dados sensíveis, o acesso a informações de seu interesse na defesa individual ou coletiva dos direitos dos estudantes e a participação de seus representantes nos conselhos deliberativos de natureza acadêmica, consultiva, executiva e, de forma facultativa, nos de natureza fiscal.

Na justificativa do projeto, Rodrigo Cunha reconheceu que já existe previsão legal para a existência de grêmios, diretórios e centros acadêmicos no Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), que determina “o estímulo, em todas as redes de educação básica, à constituição e ao fortalecimento “dos grêmios estudantis e associações de pais”, e no Estatuto da Juventude , que prevê que a interlocução da juventude com o Poder Público deve se realizar por meio de associações, redes, movimentos e organizações juvenis. Mas avaliou que há muito a ser feito para o fortalecimento dos grêmios, na educação básica, e nos diretórios e centros acadêmicos no ensino superior.

Para Veneziano Vital do Rêgo, a proposta dá uma redação mais atualizada e abrangente para a matéria, estimula a criação de organizações de representação estudantil e assegura a elas importantes prerrogativas. “É necessário que instituições de ensino tenham estudantes organizados em associações que defendam seus interesses que abarcam desde o ensino de qualidade até a realização de atividades culturais e recreativas que enriqueçam a ação educativa e tragam momentos de lazer para o corpo discente”, avaliou o relator.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Humberto, na sessão deliberativa desta terça-feira, foi o relator - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Plenário aprova acordo da ONU sobre diversidade biológica em alto mar
A lei permite a prorrogação dos benefícios em até 120 dias após a alta hospitalar da mãe e do recém-nascido - Foto: Cláudio Santos/Agência Pará Lei amplia licença-maternidade após internações prolongadas
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Paim celebra avanço da PEC que reduz jornada de trabalho
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
18°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
18°

Sensação

3.3 km/h

Vento

95%

Umidade

Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Fitness
Meganet
Sala
Agro Niederle
Unimed
Tarzan
Sicredi
Império
Rádio Municipal
Seco
Ipiranga
Seu Manoel
APPATA
Mercado do povo
Lazzaretti
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
F&J Santos
Mercado Balestrin
Ipiranga
APPATA
Rádio Municipal
Seu Manoel
Império
Unimed
Sicoob
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
F&J Santos
Sicredi
Agro Niederle
Tarzan
Sala
Mercado do povo
Meganet
Sicoob
Fitness
Lazzaretti
Raffaelli
Municípios
Tenente Portela - RS
Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Município investe em mais um ônibus escolar com recursos próprios
Mecânica Jaime
Império
Tarzan
Sicoob
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mercado do povo
Raffaelli
Seco
Rádio Municipal
F&J Santos
Fitness
APPATA
Meganet
Sicredi
Unimed
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Ipiranga
Ponto Grill
Sala
Últimas notícias
Há 7 minutos Plenário aprova acordo da ONU sobre diversidade biológica em alto mar
Há 7 minutos STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia
Há 7 minutos Lei amplia licença-maternidade após internações prolongadas
Há 7 minutos Paim celebra avanço da PEC que reduz jornada de trabalho
Há 7 minutos Custo ao consumidor e uso de energia limpa desafiam sistema elétrico, mostra debate
Seco
Raffaelli
Lazzaretti
Unimed
Império
Ponto Grill
F&J Santos
Meganet
Tarzan
Ipiranga
Seu Manoel
Sicredi
Rádio Municipal
Agro Niederle
APPATA
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sala
Fitness
Mercado Balestrin
Sicoob
Mais lidas
1
Há 6 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 7 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 6 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 6 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Ipiranga
Sala
Meganet
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sicoob
Império
Sicredi
Tarzan
Seu Manoel
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seco
APPATA
Ipiranga
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mecânica Jaime
Unimed
Lazzaretti
Ponto Grill
Império
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Tarzan
Seco
Fitness
Unimed
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sala
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicoob
Mercado do povo
Ponto Grill
APPATA
Raffaelli
Sicredi
Meganet
Seu Manoel
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados