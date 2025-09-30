WhatsApp

Saúde

Tarcísio instala gabinete de crise para investigar metanol

Governador nega relação de crime organizado com contaminação

30/09/2025 15h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo S. Camargo / FUSSP
© Marcelo S. Camargo / FUSSP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse hoje (30) em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, que o problema das contaminações por metanol em bebidas alcoólicas é “estrutural”, não tendo relação com o crime organizado como tem sido especulado.

O governador ressaltou que foi instalado um gabinete de crise, que vai se reunir periodicamente para acompanhar a evolução dos fatos: “vamos fazer a interdição cautelar de todos os estabelecimentos onde houve o consumo dessas bebidas. A partir dessa interdição cautelar, vamos aprofundar as investigações com a Polícia Civil e a Secretaria da Fazenda”.

“Muito tem se especulado sobre participação do crime organizado nessa adulteração de bebidas. Só para deixar claro, não há evidência nenhuma de que haja participação do PCC. Os inquéritos têm apontado pessoas que atuam de forma isolada em destilarias clandestinas, sem relação entre si e sem vínculo com crime organizado”, afirmou o governador.

Para Tarcísio, trata-se de um problema estrutural, sendo que as fiscalizações são feitas com frequência. O governador lembrou que no estado de São Paulo nesse mês de setembro foram feitas 43 mil fiscalizações realizadas em estabelecimentos comerciais.

“Em 2016 houve modificação de instrução normativa da Receita Federal que tratava dos selos de bebida (IN 1637/2016, que modificou a IN 1432/2013), o que fragilizou o controle do setor. Nos últimos dias, foram apreendidas 50 mil garrafas suspeitas e 15 milhões de selos fraudados em operações.”

Na coletiva, Tarcísio disse também que serão criados canais de denúncia: o 181, da Secretaria de Segurança Pública, e um canal específico do Procon só para bebida adulterada, já disponível no portal do órgão.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ele ressaltou que há em andamento uma operação hoje (30) em Americana, que descobriu uma destilaria clandestina, com a realização de duas prisões de pessoas que estavam adulterando bebida.

Emergência médica

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:

Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;

CIATox da sua cidade para orientação especializada

Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 – de qualquer lugar do país;

É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado. A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente.

