Saúde

Inmet alerta para grande perigo por baixa umidade em 5 estados e no DF

Umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 12% nesta tarde

30/09/2025 15h41
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou na manhã desta terça-feira (30) um boletim que aponta situação de “grande perigo” por causa da baixa umidade relativa do ar em uma região que inclui vários estados da região central do país.

O alerta é válido para esta tarde, até as 18h, e prevê que a umidade deve ficar abaixo de 12%.

A área ameaçada pela seca cobre todo o Distrito Federal, a metade ao norte de Goiás, o leste do Mato Grosso, o sul de Tocantins, o oeste da Bahia e a ponta noroeste de Minas Gerais. Além da capital federal, a região metropolitana de Goiânia está incluída no alerta.

Segundo o instituto, nos cerca de 280 municípios nessa região há grande risco de incêndios florestais e consequências para a saúde, entre as quais crises de doenças pulmonares, dores de cabeça e desidratação.

Orientações à população

  • Beber bastante líquido.
  • Evitar atividades físicas que podem ser nocivas em tempo seco.
  • Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
  • Usar hidratante para pele e recursos que umidifiquem o ambiente.
  • Evitar bebidas diuréticas (café e álcool).
  • E, se necessário, obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados