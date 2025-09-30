WhatsApp

Estudantes recebem ação de conscientização sobre valorização da vida no Setembro Amarelo

Saúde

30/09/2025 17h43
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde promoveu na segunda-feira, 29, uma ação voltada à valorização da vida na Escola General Américo de Moura, dentro da programação do Setembro Amarelo.

O encontro teve como objetivo conscientizar os estudantes sobre a importância do cuidado com a saúde mental e da prevenção ao suicídio, por meio de momentos de diálogo e reflexão.

Além da atividade, os alunos receberam kits de saúde bucal, reforçando a integração entre o cuidado com o corpo e a mente.

A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas pelo município para promover a saúde e o bem-estar de crianças e adolescentes.

