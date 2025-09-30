WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Folha Popular
Sala
Ponto Grill
Tarzan
APPATA
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado Balestrin
F&J Santos
Raffaelli
Seu Manoel
Niederle
Mercado do povo
Sicoob
Meganet
Fitness
Unimed
Sicredi
Império
Seco
Senado Federal

Regulamentação da profissão de condutor de ambulância volta à Câmara

O Senado aprovou nesta terça-feira (30) a regulamentação da profissão de condutor de ambulância. O PL 2.336/2023 classifica esses profissionais co...

30/09/2025 20h04
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O texto classifica os motoristas como trabalhadores da saúde e estabelece condições para o exercício da profissão - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
O texto classifica os motoristas como trabalhadores da saúde e estabelece condições para o exercício da profissão - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O Senado aprovou nesta terça-feira (30) a regulamentação da profissão de condutor de ambulância. O PL 2.336/2023 classifica esses profissionais como trabalhadores da área da saúde e estabelece os requisitos para o exercício da profissão. O texto, aprovado com mudanças, volta para a Câmara dos deputados.

O projeto, do deputado Vermelho (PP-PR), foi aprovado na forma de um texto alternativo proposto pela relatora, senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO). A senadora incluiu no texto alterações sugeridas pelo Poder Executivo.

Uma delas foi exclusão de motocicletas entre os veículos de socorro e a retirada dos socorristas e resgatistas do projeto para evitar a sobreposição de categorias e garantir que a lei se concentre especificamente nos profissionais responsáveis pela condução das ambulâncias.

Pelo texto aprovado, são considerados condutores de ambulância os profissionais que trabalhem na condução de veículos terrestres de transporte de pacientes, resgate, suporte básico de vida e/ou suporte avançado de vida, elencados em ato do Poder Executivo.

O texto também reconhece os condutores de ambulância como profissionais de saúde, o que abre a possibilidade para que eles possam acumular cargos públicos, quando houver compatibilidade e respeitados os períodos mínimos de descanso.

Requisitos

De acordo com o texto, os condutores têm prazo de cinco anos, contados da data de entrada em vigor da lei, para se adequarem aos requisitos previstos no texto, que são:

  • Mais de 21 anos de idade
  • Ensino médio completo
  • Carteira de habilitação na categoria D ou E
  • Comprovação de treinamento e reciclagem em cursos específicos a cada cinco anos

O projeto também detalha as atribuições do condutor. Entre elas estão, por exemplo:

  • Condução compatível com o quadro clínico do paciente
  • Manutenção básica do veículo
  • Apoio em procedimentos de suporte básico de vida
  • Contato com a central de regulação médica
  • Conhecimento da malha viária

Para a relatora, essa lista de responsabilidades valoriza a profissão e também reforça a segurança do paciente, da equipe e do próprio profissional.

— O que esse projeto de lei faz é reconhecer a profissão, garantir o direito à preparação permanente, a formação a qualificação a toda organização profissional. (...) Eu gostaria de cumprimentar todos os condutores de ambulância que atuam no Brasil inteiro, numa tarefa de salvar vidas. A condução com seriedade, com responsabilidade, garante o atendimento de qualidade na área da saúde — argumentou a relatora, que fez um apelo para que o projeto seja votado com celeridade pela Câmara dos Deputados.

Samu

O senador Humberto Costa (PT-PE), ex-ministro da Saúde, afirmou que na sua gestão foi implementado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele afirmou que os condutores de ambulância trabalham por horas seguidas em atendimentos e que fazem parte da equipe de socorro, não são somente motoristas.

— Eles não têm o papel de simplesmente dirigir a ambulância, eles são parte de uma equipe que faz a assistência (...) Esse reconhecimento para o papel do condutor como socorrista é muito importante e esse projeto procura fazer essa justiça — disse Humberto.

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que é médico, afirmou conhecer de perto a realidade do trabalho desses profissionais e defendeu a aprovação do projeto.

— Eu já tive oportunidade de trabalhar em pronto-socorro várias vezes, já saí em ambulância e isso não é realmente uma tarefa fácil. É difícil, é um ambiente de tensão, você não sabe o que vai encontrar, tem que chegar rápido ao hospital para salvar uma vida — lembrou o senador.

O senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR), que foi relator do projeto na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), afirmou que o projeto faz justiça aos condutores de ambulância de todo o Brasil.

Rogério Carvalho (PT-SE) afirmou que o trabalho dos condutores na equipe do atendimento pré-hospitalar é fundamental, e sob a condução deles muitas vidas são salvas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Seif alerta para riscos da superexposição de jovens
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Plínio critica atuação do MPF e do Greenpeace em operações no Amazonas
Margareth Buzetti chegou ao Senado na condição de primeira-suplente de Carlos Fávaro, ministro da Agricultura - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Margareth Buzetti despede-se do Senado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
16°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
16°

Sensação

0.4 km/h

Vento

99%

Umidade

Raffaelli
APPATA
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sicredi
Ipiranga
Seco
Fitness
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
F&J Santos
Meganet
Seu Manoel
Tarzan
Unimed
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sala
Agro Niederle
Império
Sicoob
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Império
Tarzan
Sicoob
Mercado Balestrin
Unimed
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
APPATA
Sicoob
Sala
Ipiranga
Ponto Grill
Sicredi
F&J Santos
Mercado do povo
Agro Niederle
Seu Manoel
Meganet
Fitness
Raffaelli
Municípios
Barra do Guarita - RS
Estudantes recebem ação de conscientização sobre valorização da vida no Setembro Amarelo
Tenente Portela - RS
Iniciativa da Secretaria de Educação promove experiência científica para alunos da rede municipal
Agro Niederle
Seco
Meganet
Raffaelli
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sicredi
Lazzaretti
Império
Fitness
Ipiranga
APPATA
F&J Santos
Ponto Grill
Sala
Sicoob
Tarzan
Seu Manoel
Unimed
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 3 horas Conferência: delegadas pedem sistema único de políticas para mulheres
Há 3 horas Câmara aprova urgência para oito projetos sobre segurança pública
Há 3 horas STF tem maioria para manter número de deputados nas eleições de 2026
Há 3 horas Nova lei institui a Semana de Cuidados com Gestantes e Mães
Há 3 horas Senado analisa projeto que regulamenta comitê gestor de novo imposto
Meganet
Império
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Tarzan
Rádio Municipal
Sicredi
Unimed
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Agro Niederle
Fitness
Ipiranga
Raffaelli
APPATA
Sicoob
Seu Manoel
F&J Santos
Sala
Seco
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 7 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 6 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
4
Há 6 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
5
Há 1 dia Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
Rádio Municipal
Tarzan
Sicredi
Seu Manoel
F&J Santos
APPATA
Sala
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Ponto Grill
Unimed
Mecânica Jaime
Seco
Lazzaretti
Fitness
Mercado Balestrin
Império
Agro Niederle
Sicoob
Ipiranga
Meganet
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Seco
Sala
Império
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Lazzaretti
Meganet
APPATA
Ponto Grill
Tarzan
Fitness
F&J Santos
Sicoob
Sicredi
Unimed
Mecânica Jaime
Raffaelli
Rádio Municipal
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados