WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Tarzan
Folha Popular
Sicoob
Seco
Lazzaretti
Mecânica Jaime
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sala
Niederle
APPATA
Meganet
Unimed
Ipiranga
Sicredi
Raffaelli
Fitness
Política

Senado analisa projeto que regulamenta comitê gestor de novo imposto

Período teste para comitê gestor do IBS pode começar em 2026

30/09/2025 20h37
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo

O Senado começou a analisar nesta terça-feira (30) o projeto de lei complementar (PLP) 108/2024, que regula pontos da reforma tributária, especialmente a regulamentação do Comitê Gestor que vai administrar o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), permitindo a implementação de um período-teste já em 2026, conforme previsto em lei. A previsão é que o texto seja votado ainda hoje.

Entre outros pontos, o comitê deverá coordenar a fiscalização e a cobrança dos créditos tributários por estados, municípios e o Distrito Federal. A proposta também estabelece regras de cooperação entre as administrações tributárias dos entes subnacionais na fiscalização do cumprimento das obrigações relativas ao novo imposto.

A Emenda Constitucional 132, de 2023, que estabeleceu a Reforma Tributária, criou dois novos tributos: o IBS, que vai substituir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), principal imposto dos estados, e o Imposto Sobre Serviços (ISS) dos municípios; e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), da União

Além de tratar do comitê gestor do IBS, o projeto também fixa normas gerais para o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), para o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e para a Contribuição para o Custeio, a Expansão e a Melhoria do Serviço de Iluminação Pública e de Sistemas de Monitoramento para Segurança e Preservação de Logradouros Públicos (Cosimp)

Com 203 artigos, o projeto é dispostos em três Livros: Livro I - Da Administração e da Gestão do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS); Livro II - Do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD); e Livro III - Disposições Finais.

Ao iniciar a apresentação do relatório, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) chamou atenção para o expressivo número de emendas apresentadas ao projeto. Braga disse que, apenas na CCJ , o projeto recebeu mais de 200 emendas. Tendo recebido ainda mais de uma centena de emendas diretamente no plenário do Senado.

“Primeiro alguns acham que aqui estamos tratando de uma matéria que ainda não tratamos, quando na verdade esta matéria já foi tratada na Emenda Constitucional 132, votada em dois turnos na Câmara e Senado”, iniciou. “Lamentavelmente, alguns insistem em querer estabelecer nesta lei uma revisão de algo que nós tratamos numa lei constitucional e que, portanto, precisará de mudança constitucional, para que possamos alcançar novos mandamentos constitucionais, o que é possível com outra emenda constitucional que tramite independentemente”, destacou.

O senador apontou ainda que acolheu boa parte das emendas, mas que o espaço para negociação “se exauriu”.

“Efetivamente chegamos a exaustão sobre a matéria. Agora, o que não deu entendimento que se resolva pelo voto. Os argumentos já foram todos discutidos, e exauridos”, afirmou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Conferência: delegadas pedem sistema único de políticas para mulheres
© EBC Câmara aprova urgência para oito projetos sobre segurança pública
© Valter Campanato/Agência Brasil Governo sanciona 5 leis que alteram políticas de segurança alimentar
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
16°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
16°

Sensação

0.4 km/h

Vento

99%

Umidade

Sicoob
Sicredi
Mercado do povo
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Unimed
Tarzan
Meganet
Ipiranga
Rádio Municipal
Seu Manoel
APPATA
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sala
Império
Seco
Lazzaretti
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Fitness
Fitness
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ipiranga
APPATA
Mercado do povo
Sicoob
Sala
Agro Niederle
Unimed
Meganet
Mecânica Jaime
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicoob
F&J Santos
Ponto Grill
Império
Tarzan
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Municípios
Barra do Guarita - RS
Estudantes recebem ação de conscientização sobre valorização da vida no Setembro Amarelo
Tenente Portela - RS
Iniciativa da Secretaria de Educação promove experiência científica para alunos da rede municipal
Ponto Grill
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicoob
Mecânica Jaime
Seco
Unimed
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mercado do povo
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Meganet
Tarzan
F&J Santos
Ipiranga
Fitness
APPATA
Sicredi
Seu Manoel
Império
Últimas notícias
Há 3 horas Conferência: delegadas pedem sistema único de políticas para mulheres
Há 3 horas Câmara aprova urgência para oito projetos sobre segurança pública
Há 3 horas STF tem maioria para manter número de deputados nas eleições de 2026
Há 3 horas Nova lei institui a Semana de Cuidados com Gestantes e Mães
Há 3 horas Senado analisa projeto que regulamenta comitê gestor de novo imposto
Lazzaretti
Unimed
Sicoob
Meganet
Mercado do povo
Raffaelli
Ipiranga
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Seco
APPATA
Mercado Balestrin
Sicredi
Sala
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Fitness
Seu Manoel
Império
Ponto Grill
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 7 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 6 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
4
Há 6 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
5
Há 1 dia Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
Mercado Balestrin
Tarzan
Agro Niederle
Meganet
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seu Manoel
Ipiranga
APPATA
Fitness
Sicredi
Ipiranga
F&J Santos
Seco
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicoob
Sala
Império
Raffaelli
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado do povo
APPATA
Sicredi
Agro Niederle
Lazzaretti
F&J Santos
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ponto Grill
Tarzan
Império
Meganet
Sala
Unimed
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seco
Ipiranga
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados