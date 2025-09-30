WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Lazzaretti
Folha Popular
Unimed
Sala
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seco
Tarzan
Império
Mercado do povo
Meganet
Mecânica Jaime
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicredi
F&J Santos
Fitness
APPATA
Política

Conferência: delegadas pedem sistema único de políticas para mulheres

Ministra das Mulheres defendem diálogo Três Poderes e sociedade

30/09/2025 21h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

As participantes da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5ª CNPM), em Brasília, propuseram, nesta terça-feira (30), a criação do Sistema Nacional Federativo para as Mulheres com o objetivo de fortalecer a formulação e execução de políticas públicas de direitos das mulheres em todo o país, de forma articulada entre a União, estados, Distrito Federal e municípios.

Para o financiamento continuo e estável das ações de promoção dos direitos, de eliminação da discriminação da mulher e de enfrentamento à violência em todo o país, várias delegadas da 5ª CNPM pleiteiam a instituição de um fundo nacional para as mulheres.

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, considera importante o pleito da criação de uma espécie de sistema único de políticas para as mulheres.

"Um sistema [assim] independe do mandato. Ele é constitucional, permanente, contínuo, assim como o Sistema Único de Saúde [SUS], o Sistema Único de Assistência Social [SUAS], o Sistema Único de Segurança Pública [SUSP], o Sistema Nacional de Cultura [SNC]", ressaltou.

No entanto, a ministra destaca que é preciso aguardar as deliberações da 5ª conferência e se aprovado pela maioria das delegadas, o Ministério das Mulheres dará continuidade ao debate. "A partir da deliberação destas propostas, esse é um debate que nós vamos dar continuidade. O importante é que as mulheres estão convencidas."

Fundo nacional

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) reforça a demanda. "Se nós articularmos o sistema nacional federativo, nós vamos ter política pública no plano local e a articulação de política no plano federativo com estados, municípios e a própria União."

Sobre a criação de um fundo nacional para as mulheres como parte de uma política nacional, Maria do Rosário entende que o financiamento federativo das políticas públicas de direitos das mulheres será responsabilidade de todos . "Tem que estar na lei: todas as prefeituras, todos os governos estaduais, assim como o governo federal, independentemente de quem governe, têm a responsabilidade de ter um órgão específico e a secretaria de apoio às mulheres. E aí, nós vamos ter uma política que não é setorial, porque é preciso dar poder igual, como a ministra Márcia tem, para estar ao lado dos demais ministros, definindo as políticas de governo", explicou a parlamentar gaúcha.

A ministra Marcia Lopes disse que a criação do fundo é mais complexa do que uma política setorial. "Os [atuais] fundos vão continuar funcionando nas suas políticas e nós teremos que pensar se o fundo para as mulheres será para garantir a gestão, a organização dos setores de gestão da política, como é no Ministério das Mulheres, nos estados e nos municípios".

Relação interfederativa

As lideranças políticas participaram do painel da 5ª CNPM com o tema O desafio de implementação de políticas públicas para as mulheres na relação interfederativa para debater a coordenação entre os diferentes níveis de governo na execução de ações voltadas ao público feminino.

A ministra Marcia Lopes explicou que em um pacto federativo a estrutura do governo do Brasil, seja no nível federal, estadual e municipal, devem estar entrosadas, integradas e articuladas.

"Não adianta nós termos leis maravilhosas, se não tivermos essa capacidade de entender a lógica do que é uma política intersetorial, de como nós vamos dialogar com os estados e municípios e como nós vamos qualificar as nossas atribuições."

A ministra defende que deve haver um diálogo em todas as esferas. o Executivo, o Legislativo, o controle social. "Os movimentos sociais são fundamentais."

O debate também contou com a participação da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, que relembrou o pioneirismo do estado que governa na luta pelos direitos das mulheres.

Fátima apontou diálogo federativo entre União, estados e municípios para garantir a efetividade das ações voltadas às mulheres. “É estreitando este diálogo que poderemos avançar na implantação de políticas concretas e transformadoras.”

Perante as delegadas da conferência, a ex-prefeita de Conde (PB), Márcia Lucena, estimulou a participação social dos debates sobre as políticas voltadas às mulheres "Nossa participação como mulheres é a agulha e a linha que vão costurar esse tecido do processo interfederativo."

Representando o nível municipal, a prefeita de Juiz de Fora (MG), Margarida Salomão, defendeu que pensar em políticas públicas que assegurem os direitos das mulheres e ampliem suas possibilidades é algo fundamental e inadiável. A prefeita convidou as mulheres a se candidatem a cargos eletivos em 2026 para que ocupem espaços de poder e de decisão. "Nós havemos de marchar até que todas sejamos livres."

Conselhos e secretarias

Márcia Lopes relatou que, em julho, esteve no Rio Grande do Sul para articular, juntamente com representantes de movimentos sociais, a criação da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres e adiantou que percorrerá outros estados e municípios para sensibilizar gestores locais sobre a necessidade de implantação destes órgãos específicos.

A ministra ainda sugeriu estratégias da sociedade para elevar a quantidade de conselhos municipais de políticas para as mulheres, o que impede o alcance e o controle social amplos dos direitos das mulheres.

"É a mobilização das mulheres, é a nossa organização, é o convencimento diário pela atuação dos conselhos, usando as mídias, as rádios comunitárias, pedindo audiência pública nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, é votando, no ano que vem, em mulheres e homens que defendem as políticas para as mulheres e votando em leis de cotas. Tem governadoras, prefeitas, que já fazem isso, que dizem que 50% do secretariado local é das mulheres. Só assim, as mulheres terão espaço político."

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© EBC Câmara aprova urgência para oito projetos sobre segurança pública
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo Senado analisa projeto que regulamenta comitê gestor de novo imposto
© Valter Campanato/Agência Brasil Governo sanciona 5 leis que alteram políticas de segurança alimentar
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
16°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
16°

Sensação

0.4 km/h

Vento

99%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sicredi
Fitness
Mercado do povo
Ponto Grill
Raffaelli
Sala
Seco
Rádio Municipal
F&J Santos
Ipiranga
APPATA
Lazzaretti
Meganet
Seu Manoel
Império
Tarzan
Unimed
Agro Niederle
Mercado do povo
Sala
Ponto Grill
Sicoob
Mercado Balestrin
Fitness
Sicredi
Unimed
Agro Niederle
Sicoob
Seu Manoel
F&J Santos
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Raffaelli
Império
APPATA
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Tarzan
Ipiranga
Meganet
Municípios
Barra do Guarita - RS
Estudantes recebem ação de conscientização sobre valorização da vida no Setembro Amarelo
Tenente Portela - RS
Iniciativa da Secretaria de Educação promove experiência científica para alunos da rede municipal
Império
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Meganet
Ipiranga
Sala
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Tarzan
APPATA
Seu Manoel
Sicoob
Raffaelli
Sicredi
Fitness
Seco
F&J Santos
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Unimed
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 3 horas Conferência: delegadas pedem sistema único de políticas para mulheres
Há 3 horas Câmara aprova urgência para oito projetos sobre segurança pública
Há 3 horas STF tem maioria para manter número de deputados nas eleições de 2026
Há 3 horas Nova lei institui a Semana de Cuidados com Gestantes e Mães
Há 3 horas Senado analisa projeto que regulamenta comitê gestor de novo imposto
Império
Agro Niederle
Raffaelli
Ponto Grill
APPATA
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seu Manoel
F&J Santos
Sicoob
Tarzan
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Unimed
Sicredi
Rádio Municipal
Ipiranga
Meganet
Mercado Balestrin
Seco
Sala
Mais lidas
1
Há 7 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 6 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
4
Há 6 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
5
Há 1 dia Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
F&J Santos
Meganet
Fitness
Unimed
Império
Sala
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
APPATA
Seu Manoel
Ipiranga
Tarzan
Sicredi
Seco
Rádio Municipal
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Raffaelli
Ipiranga
Lazzaretti
F&J Santos
Ipiranga
Tarzan
Sicredi
APPATA
Ponto Grill
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicoob
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Unimed
Fitness
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Império
Meganet
Sala
Mercado do povo
Seco
Raffaelli
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados