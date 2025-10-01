WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Meganet
Seco
Rádio Municipal
Tarzan
APPATA
Ponto Grill
Sicoob
Unimed
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado Balestrin
Folha Popular
Seu Manoel
Sala
Niederle
Fitness
Mecânica Jaime
Império
Sicredi
F&J Santos
Lazzaretti
Ipiranga
Senado Federal

Sessão especial vai homenagear as vítimas dos ataques do Hamas em 2023

O Senado fará uma sessão especial, na próxima terça-feira (7), dedicada às vítimas dos ataques terroristas promovidos pelo grupo Hamas contra civis...

01/10/2025 00h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador Sergio Moro é autor do requerimento para a homenagem - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
O senador Sergio Moro é autor do requerimento para a homenagem - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O Senado fará uma sessão especial, na próxima terça-feira (7), dedicada às vítimas dos ataques terroristas promovidos pelo grupo Hamas contra civis israelenses, ocorridos em 7 de outubro de 2023. O RQS 720/2025 foi apresentado pelo senador Sérgio Moro (União-PR) e subscrito por outros 15 parlamentares,

Na justificativa do pedido, Moro afirma que a ofensiva, considerada um dos mais graves ataques a civis em Israel, envolveu assassinatos em massa em comunidades do sul do país e no festival de música Nova, além de atos de violência sexual denunciados pela Organização das Nações Unidas (ONU) e por diversas entidades internacionais.

O senador ressalta que a resposta militar de Israel foi amparada pelo direito de autodefesa previsto no Artigo 51 da Carta da ONU. O senador destaca, no entanto, que esse direito é regulado pelo direito internacional humanitário (DIH), que impõe limites como a distinção entre alvos civis e militares, a proporcionalidade no uso da força e a necessidade de medidas de proteção à população civil.

Moro também alerta para o impacto do antissemitismo na percepção internacional do conflito. Segundo ele, preconceitos históricos têm distorcido o entendimento sobre os acontecimentos, obscurecendo a gravidade dos crimes cometidos contra civis israelenses e fragilizando a solidariedade global.

"É preciso que este Senado Federal recorde esses lamentáveis fatos para que a memória das vítimas não seja esquecida, bem como para evitar que o silêncio ou o esquecimento se transformem em uma nova forma de violência", destaca.

O parlamentar conclui a justificativa defendendo que a lembrança do episódio serve como aprendizado à sociedade e à comunidade internacional, criando pressão para que atrocidades semelhantes não voltem a ocorrer.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O senador Nelsinho Trad é presidente da comissão - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Comissão para interlocução com os EUA é prorrogada até dezembro
Relator, Eduardo Braga ofereceu um texto alternativo após analisar cerca de 200 pedidos de alterações feitos pelos senadores - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Modificada, regulamentação da reforma tributária volta à Câmara
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Seif alerta para riscos da superexposição de jovens
Tenente Portela, RS
Atualizado às 04h06
15°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
15°

Sensação

0.96 km/h

Vento

98%

Umidade

Ponto Grill
Sicredi
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Unimed
F&J Santos
Mecânica Jaime
Meganet
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Lazzaretti
Raffaelli
Rádio Municipal
Império
Seu Manoel
Sicoob
Agro Niederle
Ipiranga
APPATA
Seco
Fitness
Sala
Sicredi
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
Sala
Agro Niederle
Seu Manoel
Lazzaretti
Unimed
Império
Mercado Balestrin
Mercado do povo
F&J Santos
Ponto Grill
Raffaelli
APPATA
Rádio Municipal
Fitness
Sicoob
Meganet
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Municípios
Barra do Guarita - RS
Estudantes recebem ação de conscientização sobre valorização da vida no Setembro Amarelo
Tenente Portela - RS
Iniciativa da Secretaria de Educação promove experiência científica para alunos da rede municipal
Mercado do povo
Raffaelli
Ponto Grill
Mecânica Jaime
F&J Santos
Lazzaretti
Seco
Hospital Santo Antonio
Fitness
Meganet
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicoob
Unimed
Seu Manoel
APPATA
Império
Rádio Municipal
Agro Niederle
Ipiranga
Sala
Sicredi
Últimas notícias
Há 5 horas Lei que altera contagem de prazo para a inelegibilidade é sancionada com vetos
Há 5 horas Distribuidoras de combustíveis denunciam especulação nos créditos de descarbonização
Há 5 horas Sessão especial vai homenagear as vítimas dos ataques do Hamas em 2023
Há 5 horas Comissão para interlocução com os EUA é prorrogada até dezembro
Há 5 horas Modificada, regulamentação da reforma tributária volta à Câmara
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Unimed
Sala
Império
Agro Niederle
Ipiranga
Sicoob
Sicredi
Rádio Municipal
Raffaelli
Seco
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Mercado Balestrin
APPATA
Meganet
Lazzaretti
Tarzan
Ponto Grill
Fitness
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 7 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 6 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
4
Há 7 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
5
Há 2 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
Fitness
Ipiranga
Tarzan
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sicoob
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Agro Niederle
APPATA
Unimed
Sala
Lazzaretti
Império
Seco
Ponto Grill
Rádio Municipal
F&J Santos
Meganet
Seco
Agro Niederle
Fitness
Meganet
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sala
Mercado do povo
Rádio Municipal
F&J Santos
Império
Ipiranga
Tarzan
Mecânica Jaime
Ponto Grill
APPATA
Sicoob
Raffaelli
Unimed
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados