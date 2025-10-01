WhatsApp

Homem é preso pela Polícia Civil por tentativa de estupro e furtos em Chiapetta

Polícia

01/10/2025 10h20
Por: Júlio Santos
Foto: Polícia Civil
Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Chiapetta e com apoio das Delegacias de Tenente Portela, Coronel Bicaco, Santo Augusto e Campo Novo, cumpriu na quarta-feira, 01, um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Judicial da Comarca de Santo Augusto.

O homem é investigado por tentativa de estupro e por envolvimento em diversos furtos no município. De acordo com a Polícia Civil, ele vinha sendo monitorado após ocorrências que apontavam sua participação em crimes patrimoniais, especialmente o furto de objetos em residências.

Além disso, há investigação que o relaciona a uma tentativa de violência sexual, fato que motivou o pedido de prisão preventiva.

Durante diligências, os policiais localizaram e prenderam o suspeito, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Chiapetta para os procedimentos legais e, posteriormente, ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil destacou que mantém o compromisso no combate à criminalidade e reforçou a importância da colaboração da comunidade, incentivando denúncias de forma segura e sigilosa.

