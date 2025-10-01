Polícia Civil cumpre mandados de prisão por tentativa de homicídio em Chiapetta

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Chiapetta e com apoio das Delegacias de Tenente Portela, Coronel Bicaco, Santo Augusto e Campo Novo, cumpriu na quarta-feira, 01, dois mandados de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Judicial da Comarca de Santo Augusto.

As ordens judiciais estão relacionadas a uma ocorrência de homicídio tentado, registrada após uma briga generalizada ocorrida em Chiapetta, na madrugada de 13 de setembro de 2025.

Segundo as investigações, durante o confronto, que envolveu diversas pessoas, duas vítimas sofreram ferimentos graves e precisaram de atendimento médico. A apuração apontou a participação dos dois indivíduos presos como responsáveis pelas agressões que caracterizaram a tentativa de homicídio.

Os suspeitos foram localizados no município, encaminhados à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais e, posteriormente, conduzidos ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.